伝説のメカニックデザイナー・大河原邦男氏が薬局をデザイン！稲城の「上原薬局」が外観を全面リニューアル

■ 事業承継から6年、「もっと愛される薬局」へ

合同会社プレケア稲城長沼のガンダム聖地に、新たなスポットが誕生リニューアル前の外観。2026年6月22日に大河原邦男先生デザインへ全面リニューアルしました。

1987年に東京都稲城市で創業した上原薬局は、2020年に合同会社プレケアが事業承継しました。

地域の皆さまに長年親しまれてきた薬局をさらに進化させるべく、保険調剤という本業の質を高めながら、薬局に来ることそのものを楽しくする取り組みを続けてきました。

■ 大河原邦男先生との継続的なコラボレーション

大河原邦男先生オリジナルデザインのお薬手帳2種。上原薬局だけのオリジナルです。稲城市ゆるキャラ「なしのすけ」（大河原先生デザイン）と東京ヴェルディのオリジナルお薬手帳。いずれも上原薬局限定取扱です。

上原薬局では以前より、ガンダムシリーズ・装甲騎兵ボトムズなど数々の名作を手掛けたメカニックデザイナー・大河原邦男先生に地域活性化への協力をいただいております。

大河原先生オリジナルデザインのお薬手帳2種類は現在も大好評提供中です。

さらに、稲城市の公式ゆるキャラ「なしのすけ」のデザインも大河原先生が手掛けており、そのオリジナルお薬手帳も上原薬局でご用意しています。

加えて、2024年シーズンにJ1リーグへ昇格した「東京ヴェルディ」のオリジナルお薬手帳も取り扱っており、これらすべてを取り扱っているのは上原薬局だけです。

【上原薬局限定取扱のオリジナルお薬手帳】

・大河原邦男オリジナルデザイン×2種

・なしのすけ（大河原邦男先生デザイン）

・東京ヴェルディ

■ 他の薬局とは一線を画した品揃え

80種類以上から無料で選べる「選べるお薬手帳」（その1）。大河原邦男先生オリジナル・なしのすけ・東京ヴェルディも棚に並びます。80種類以上から無料で選べる「選べるお薬手帳」（その2）。これだけの品揃えは他の薬局にはありません。

処方箋受付・保険調剤という本業に加え、上原薬局ではユニークなサービスを展開しています。

お薬手帳は80種類以上のデザインから無料でお選びいただける「選べるお薬手帳」を導入。

さらに100種類を超えるキャラクター絆創膏も取り揃えており

「薬局に来るのが少し楽しみになった」とお声をいただいています。

■ 2026年6月22日、ウィンドウサインを全面リニューアル

100種類を超えるキャラクター絆創膏を取り揃え。ショーケースには大河原先生ゆかりのロボットフィギュアも。

このたび、店舗外装のウィンドウサインを大河原邦男先生のデザインに一新しました。

完成したウィンドウサインは、クスリをモチーフにしたロボットキャラクターたちが躍動する、遊び心あふれるビジュアルです。

上原薬局の近隣、稲城長沼駅前にはガンダムやスコープドッグのモニュメントが設置されており、遠方からファンが訪れることでも知られるエリアです。

そうした大河原先生・ガンダムファンの方々にも立ち寄っていただける場所となることで、地域活性化の一翼を担いたいという想いがこのリニューアルの出発点にあります。

老若男女に愛されるデザインで、薬局を訪れることをより楽しいひとときにしたいと考えています。

あわせて、店頭にデジタルサイネージも新設しました。

季節の健康情報や在宅医療・介護に関するお知らせなど、地域の皆さまの暮らしに役立つ情報を随時発信していきます。

■ 上原薬局について

運営会社 ：合同会社プレケア

代表 ：松川亮二

所在地 ：東京都稲城市東長沼532番地ジョイビル1階

創業 ：1987年

営業時間 ：月・火・水・金 9:00～20:00 ／ 木・土 9:00～18:00

定休日 ：日・祝日

電話 ：042-378-1360

メール ：precare000@gmail.com

公式X ：@cotsubu19（代表・松川）

主なサービス：保険調剤、在宅医療対応（24時間365日）、選べるお薬手帳、キャラクター絆創膏 他

■ 本件に関するお問い合わせ

新しいウィンドウサインの前でスタッフと。地域の皆さま・大河原邦男先生ファンの皆さまのご来局をお待ちしております。

上原薬局（合同会社プレケア）

担当：松川亮二

TEL：042-378-1360

Mail：precare000@gmail.com