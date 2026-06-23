AI電話自動受付「Callnote」、通知先にLINEとLarkを追加

株式会社Astructa

株式会社Astructa（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 裕）は、AIが代表電話の一次対応を行う電話自動受付サービス「Callnote（コールノート）」で、通知先にLINEとLark（Larksuite）を追加しました。

従来のSlackとメールと合わせて、4つの通知先から、普段使うツールを選んで受電内容を受け取れます。

サービスサイト：https://callnoteai.app

■ 提供の背景

Callnoteは、代表電話への着信にAIが応答し、用件の録音、文字起こし、要約、優先度の判定を行って、その結果を通知するサービスです。利用者は電話に出ることなく要件を確認でき、作業を中断せずに済みます。

受電内容の通知は、利用者が普段から見ているツールに届く必要があります。Slackを業務の中心に使うチームがある一方で、現場の連絡にLINEを使う事業者や、Larkを全社の基盤に使う企業もあります。

Callnoteは、お客様の現在の業務フローに自然に取り入れていただくため、様々な通知先に対応いたします。

■ LINE

公式アカウントを友だち追加し、管理画面で発行した連携コードをトークに送ると連携が完了します。URLの貼り付けやアプリの作成は必要ありません。

受信先：1対1のトークでも、通知用のグループでも受け取れます。

連携の手順：個人で受け取る場合は、ボタンやQRコードからコードが入力済みのトークを開き、送信するだけで完了します。

表示：受電通知はカード形式で届き、優先度に応じた色分けと「詳細を見る」ボタンを備えます。

LINEの通知例

■ Lark

グループに通知用のボットを追加し、発行された専用URLを管理画面に貼り付けると連携が完了します。アプリの作成や審査は必要ありません。

設定：グループにボットを追加し、URLを貼り付けるだけで完了します。

送信元の確認：なりすまし送信を防ぐ署名確認に対応します（任意）。

表示：受電通知はカード形式で届き、優先度別の色分けと詳細リンクを備えます。

Larkの通知例

■ 対応する通知先

Slack：ワークスペースに追加して連携

メール：メールアドレスを登録

LINE（新規対応）：公式アカウントを友だち追加し、連携コードを送信

Lark（新規対応）：グループに通知用ボットを追加し、発行されたURLを登録

通知先は通知の種別ごとに有効と無効を設定でき、複数の通知先を併用できます。

■ 通知に含まれる内容

発信者番号と受電時刻

用件の要約

区分（サポート、営業、採用、請求など）と優先度（緊急、高、中、低）

フォローアップの要否

管理画面の詳細ページへのリンク

優先度に応じて通知の色が変わるため、重要な連絡を見分けられます。

■ サービス情報

サービス名：Callnote（コールノート）

URL：https://callnoteai.app

対応通知先：Slack、メール、LINE、Lark

料金：月額0円から（無料プランあり。Starter 1,480円、Business 3,980円）

対応環境：Webブラウザ（PCとスマートフォン）

Callnoteの利用には、別途Twilio（米Twilio社）のアカウントと電話番号の取得が必要です。番号の取得と接続は、管理画面のセットアップ機能で案内します。

■ 会社概要

会社名：株式会社Astructa（Astructa, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表者：代表取締役 小林 裕

URL：https://astructa.co.jp