リハビリ教材アプリ「リハサプ」に注意・記憶・計算課題等を追加

Ghoonuts株式会社

Ghoonuts株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：都志宣裕 以下、Ghoonuts（グーナッツ））の提供する「リハサプ」は、2025年5月にサービス開始以降、言語聴覚士を中心に、30以上の施設様でご利用頂いているリハビリ教材アプリです。

このたび、「リハサプ」を大幅アップデートし、注意機能障害をはじめとする高次脳機能リハビリ用の課題を実装開始いたしました。今後もリハビリ教材の種類や問題数を増やすとともに、UI及びUX向上を図り、より多くの言語聴覚士業務の支援を進めて参ります。

■リハサプとは？

2025年5月にサービスを開始した、言語聴覚士向けリハビリ教材アプリです。

言語リハビリでは、リハビリ用の教材の印刷や絵カード作成、教材探しなど、リハビリ時間以外でも多くの時間を要します。リハサプでは、課題の準備から課題の提示、結果の確認まで全てをアプリ上で完結することが可能です。

リハビリ課題のバリエーションは30以上あり、豊富なトレーニングメニューを揃えています。

失語症を呈する患者さんの中には注意機能障害や記憶障害などの様々な高次脳機能に関する障害を併発しているケースが多くあります。その為、言語聴覚士のリハビリでは、言語に限らない幅広いリハビリが行われています。

今回、かねてよりご要望を頂いておりました注意機能等の高次脳機能リハビリ用課題の実装を開始しました。これにより、言語機能以外でも活用の場面が増え、より多くの業務効率化が期待できます。なお、今後も高次脳機能障害向けのリハビリ課題は拡大予定です。今後もご期待頂けますと幸いです。

■アップデートされたトレーニングメニュー

今回、下記の課題を実装しました。

数字・計算

・計算課題

・文章計算課題

・お釣り課題

・カレンダー課題

注意機能

・TMT

・抹消課題

記憶

・視覚記憶課題

・点滅ボタン課題

・位置記憶課題

＜実際の訓練画面(一部)＞

・文章計算課題

・TMT

・抹消課題

【リハサプ紹介ページ】https://www.kotosapu.com/rihasapu.php

■Ghoonuts(株)について

Ghoonutsは、2020年8月に設立されたスタートアップ企業で、経頭蓋電気刺激技術を活用した医療・ヘルスケア機器の研究開発を行っています。最初の対象疾患として、脳卒中後の後遺症である失語症用に、治療機器開発を目指しています。現在は、ヘルスケア製品として失語症トレーニングアプリ「コトサプ」やST向けリハ用アプリ「リハサプ」の提供を行っております。