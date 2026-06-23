[第2弾]国際フェスティバル「麦食音祭 GG」追加コンテンツを発表

株式会社Color create

麦食音祭実行委員会（西尾レントオール株式会社・株式会社Color create・FoodFes株式会社）は、2026年7月10日（金）～12日（日）の3日間、グラングリーン大阪 うめきた公園にて開催する国際フェスティバル「麦食音祭 GG」の追加コンテンツを発表いたします。

今回の発表では、音楽ステージ出演アーティストおよび海外パフォーマンス出演者を公開するとともに、パソナグループの出展決定、そしてイベントのメインビジュアルとなるポスターデータを公開いたします。

音楽ステージ出演アーティストを発表

麦食音祭 GGの音楽ステージ出演アーティストとして、以下の出演が決定いたしました。

・DOZAN11 aka 三木道三

・CHEHON

・韻シストBAND

・KURAGE Band

・Row-Hoo

DOZAN11 aka 三木道三CHEHON韻シストBANDKURAGE BandRow-Hoo

ジャンルや世代を超えて支持を集める実力派アーティストたちが、麦食音祭 GGのステージを彩ります。DOZAN11 aka 三木道三、CHEHONをはじめ中島さち子率いる多文化ミックス音楽バンドKURAGE Bandなど多彩な音楽が会場を盛り上げ、世界各国のグルメやカルチャーとともに特別な空間を創出します。

ライブスケジュールや出演日時などの詳細は、今後公式SNSおよび公式サイトにて順次発表いたします。

海外パフォーマンスの発表

ーチェコパビリオン儀典長ライブペインティング

ーブルキナファソの伝統楽器の演奏

ー西アフリカ・ギニア共和国の伝統音楽とダンス

ー万博でも話題になったキューバのダンス

ーエクアドルフォルクローレデュオ

ーアンデス音楽＆ラテンミュージック

ーキルギス伝統楽器の演奏

ーパキスタンミュージックのライブ

万博でも人気を集めたパソナグループの出展が決定

VIT/チェコ🇨🇿BENOIT MILLOGO/ブルキナファソ🇧🇫エルメスダンスカンパニー/キューバ🇨🇺Kichwas/エクアドル🇪🇨JJ UNIT/ペルー🇵🇪TOUBABOU KAN/ギニア共和国🇬🇳

今回、新たな出展企業としてパソナグループの参加が決定いたしました。

パソナグループは地方創生やウェルビーイング事業を推進し、万博関連事業においても高い注目を集め、多くの来場者から支持を獲得しました。

麦食音祭 GGでは、来場者に向けた特別ブースを展開予定です。詳細については後日発表いたします。

50カ国以上が集う都市型国際フェスティバル

麦食音祭 GGは、大阪・梅田の中心地に世界50カ国以上の国と地域が集結する国際交流フェスティバルです。

世界各国のクラフトビールや多国籍グルメをはじめ、民族文化、伝統芸能、音楽、ダンス、ワークショップなど、多彩なコンテンツを通じて、来場者が世界と出会い、つながる機会を創出します。

今回の第2弾発表では、前回発表時から参加国・地域がさらに増加し、新たにラオス、ブルキナファソ、ギニア共和国、エクアドルなど複数の国・地域の参加も決定いたしました。

これにより、現在参加予定の国・地域は

アゼルバイジャン、カナダ、オーストラリア、イスラエル、ポーランド、アメリカ、イギリス、パキスタン、チェコ、ドイツ、ヨルダン、ベトナム、スリランカ、中華人民共和国、韓国、エジプト、モロッコ、スイス、イエメン、イタリア、インド、ウガンダ、ハワイ、台湾、ウズベキスタン、キルギス、クウェート、ナウル共和国、ジャマイカ、スーダン、タイ、トーゴ、ジンバブエ、トルクメニスタン、トルコ、ネパール、フィリピン、ブラジル、ポルトガル、日本、マリ共和国、ブルンジ共和国、サウジアラビア、ペルー、モザンビーク、キューバ、ガーナ、ラオス、ブルキナファソ、ギニア共和国、エクアドルならびにGCC（湾岸協力会議）加盟国となり、世界50カ国以上の国と地域が集う国際フェスティバルとして開催いたします。

今後も参加国・地域の追加を予定しており、さらに多彩な文化・食・音楽・パフォーマンスをお届けしてまいります。

都市の中心から世界へとつながる特別な3日間をお楽しみください。

今回の発表は、麦食音祭 GGにおける追加情報第2弾となります。

今後は、さらなる追加コンテンツの発表を予定しております。

世界50カ国以上の文化・食・音楽が集う国際フェスティバルとして、来場者の皆さまに新たな発見と感動をお届けできるよう準備を進めております。

最新情報は公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。

画像はイメージです。

開催概要

イベント名 麦食音祭 GG

開催日程 2026年7月10日（金）～7月12日（日）

時間 10:00~21:00(予定)

会場 グラングリーン大阪 うめきた公園

入場料 無料

内容 クラフトビール、多国籍フード、世界の音楽・ダンス・パフォーマンス、文化体験、フォトブースほか

参加規模 50カ国以上（予定）

主催 麦食音祭実行委員会 （西尾レントオール株式会社・株式会社Color create・FoodFes株式会社）

公式Instagram

https://www.instagram.com/bakushoku_afterexpo/(https://www.instagram.com/bakushoku_afterexpo/)

公式サイト

https://bakushoku-onsai.com(https://bakushoku-onsai.com)