ALS啓発音楽フェス「MOVE FES.2026」10周年特別公演を開催

一般社団法人WITH ALS

一般社団法人WITH ALS（代表理事：武藤将胤、東京都港区）は、2026年6月20日（土）、ALS啓発音楽フェス「MOVE FES.2026」10周年特別公演をEX THEATER ROPPONGIで開催しました。

2016年に始動した「MOVE FES.」は、ALS患者であり総合プロデューサーを務める武藤将胤（EYE VDJ MASA）が企画・演出する、音楽とテクノロジーを掛け合わせたALS啓発フェスです。10周年を迎えた今回は、「THANKS × RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」をテーマに、会場来場に加え、オンライン配信、メタバース会場でも同時展開するハイブリッド開催を実施。音楽ライブ、ALS TALK SHOW、身体拡張、分身ロボット、脳波ドローン、eスポーツ企画など、多層的なプログラムを通じて、次の10年へ向かう希望の一歩を発信しました。当日は、来場者900人、配信・メタバース170人、合計1,070人の方々にご参加いただきました。

また、本公演のアーカイブ配信チケットも販売中です。会場に来られなかった方や、10周年特別公演をあらためて振り返りたい方も、ライブ、ALS TALK SHOW、各種テクノロジー演出をオンラインで視聴することができます。

販売期間：2026年7月19日(日)

視聴URL：https://withals.zaiko.io/e/movefest2026

10周年公演は、LEDダンスによるオープニングで開幕

開演とともに、M++DANCERSによるLEDダンスパフォーマンスが会場を鮮烈に照らし、「MOVE FES.2026」がスタート。続くMCでは、会場・配信・メタバースを横断する10周年特別公演であることが改めて伝えられ、来場者と画面の向こう側の参加者が一体となる“BORDERLESS LIVE”の幕が開きました。

序盤のライブパートでは、NOBU、SOME≡LINEZ、内澤崇仁（androp）が登場。ジャンルを越えたパフォーマンスが次々と繰り広げられ、10周年にふさわしい熱量でフロアを温めました。

ALS TALK SHOWでは、身体拡張と研究開発の最前線を可視化

中盤のALS TALK SHOWでは、武藤将胤に加え、吉藤オリィ氏、荻野幹人氏、黒川久里子氏、せきぐちあいみ氏、南澤孝太氏、中村真理子氏らが登壇。トークテーマ「THANKS × RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」のもと、この10年の歩みと、次の10年で目指す未来予想図が語られました。吉藤オリィ氏は障がいと身体拡張について「できないことがあることで進化・研究が進む。だから、できないことがあるということは素晴らしいことだと考えている」と話し、登壇者一同強い同意を示しました。

ステージ上では、武藤将胤がロボットアームをコントロールしながら登場。さらに、オリィ研究所、WITH ALS、慶應義塾大学KMD、TSIホールディングスとの連携によって生まれた新作「MOVE WEAR」もお披露目され、ユニバーサルデザインとファッション、研究開発が交差する象徴的なシーンとなりました。

武藤はこの10年について「この10年でALSの発症メカニズムはかなり解明されてきました。だからこそ、次の10年でALSの治療方法が生み出されると僕は信じています。さらにテクノロジーの進化によって、誰もが自分らしく身体を拡張し、分身ロボットやロボットアーム、アバター、ドローンまで自在に操れる時代が来るはずです。僕はこの尊敬する仲間たちとともに、最前線から希望の道しるべを世界に発信していく10年にしたいと思っています。今日が、そのはじめの一歩です。」とコメントしました。なお武藤は、翌週タイ・バンコクで開催される国際イベントにも出演し、視線入力によるVDJと脳波によるロボットアーム操作を組み合わせた「BRAIN BODY JOCKEY」パフォーマンスを披露予定です。

世界初のBRAIN DRONE公開実験とeスポーツ企画を実施

今年の大きな見どころのひとつとなったのが、脳波でドローンを操る世界初のBRAIN DRONE公開実験です。研究成果を“見せる”だけでなく、観客の目の前でリアルに可視化することで、ALSの未来や身体拡張技術の可能性を強く印象づけました。

さらに、NTTの技術と武藤将胤の取り組みを掛け合わせた「MOVE FES.2026 ESPORTS CUP」も開催。筋電センサーを使ってドローン飛行ゲームに挑戦する参加型企画が行われ、従来のゲーム操作の前提を問い直す、新たなエンターテインメント体験が提示されました。

01 ROBOT POP-UP STOREでは、OriHimeによる遠隔接客販売も

入り口では「01 ROBOT POP-UP STORE」を展開。武藤将胤が視線入力でデザイン、プロデュースする「01 BORDERLESS WEAR」のユニバーサルアイテムやALSチャリティアパレルを販売しました。

当日は、遠隔地から分身ロボット「OriHime」を操縦するパイロットとWITH ALSスタッフがチームを組み、遠隔接客販売を実施。移動や身体的制約の有無にかかわらず、販売やコミュニケーションの担い手になれる“ボーダレスな販売体験”を会場で具体化しました。

終盤はHOME MADE 家族、清春らが登場。EYE VDJ MASAステージ10周年のハイライト

後半のライブパートでは、HOME MADE 家族、清春らが登場。HOME MADE 家族の MICROは、歌唱中にステージから客席へ降り、車椅子席の観客一人ひとりと目を合わせながら握手を交わした。本人はステージ上で「胸がいっぱいになって、抑えきれなかった」と語り、会場全体が深い一体感に包まれる印象的なシーンとなりました。

EYE VDJ MASAのステージでは、この日のために視線入力で作詞・作曲したオリジナル楽曲群を披露。ゲストアーティストやパフォーマーとのコラボレーションにより、音楽、身体表現、テクノロジーを横断するMOVE FES.ならではの総合演出が実現しました。

さらに、全ステージ終了後に登壇者全員が再登壇したフィナーレでは、武藤将胤の締めコメントの途中、妻・ゆうこさんと娘さんからHOME MADE 家族へ“復活おめでとう”のサプライズ花束が贈られた。感謝と尊敬、そして祝福が重なる、10周年の締めくくりにふさわしいひと幕となりました。

武藤将胤 コメント

「2016年にMOVE FES.を始めたとき、10年後を想像するのが怖かったのが本音でした。それでもALSの未来は必ず変えられると信じて、テクノロジーとクリエイティブの力で挑戦を続けてきました。10周年の今回、こうして仲間たちとともに次の10年のはじまりを示せたことに、深い感謝と尊敬の気持ちがあります。ここから先の10年で、ALSが治せる未来に本気で辿り着きたいと思っています。」

今後について

一般社団法人WITH ALSでは、MOVE FES.2026の開催レポート第2弾として、翌月にムービーレポート公開にあわせたプレスリリースを予定しています。第2弾では、当日の映像ダイジェストとともに、ライブ、ALS TALK SHOW、EYE VDJ MASAのコラボステージ、遠隔接客販売などの舞台裏や臨場感を、映像を通じてあらためて発信します。

MOVE FES. 2026 開催概要

イベント名：MOVE FES. 2026（10th ANNIVERSARY）

日程：2026年6月20日（土）会場：EXシアター六本木

開催形式：会場／オンライン配信／メタバース

特設サイト：https://www.movefes.jp/

主催：一般社団法人WITH ALS

協賛・助成・協力：アイル / NTT / ONE STORY / Genics / アーツカウンシル東京 / PRTIMES / オリィ研究所 / せりか基金 / EMBODIED MEDIA / Cybernetic being / invisi / Dentsu Lab Tokyo / J-WAVE / 日本ALS協会 / TSI HOLDINGS ほか

＜アーカイブ配信＞

https://withals.zaiko.io/e/movefest2026

難病 ALS（筋萎縮性側索硬化症）とは

ALSは、脳や末梢神経から筋肉への命令を伝える運動ニューロンが侵され、全身の筋肉が徐々に動かなくなる指定難病です。意識・五感・知性は正常なまま、手足の自由・声・最終的には呼吸の自由が順に奪われていきます。現在も有効な治療法は確立されておらず、世界で約40万人、日本で約1万人の患者がいます。延命には人工呼吸器の装着が必要で、平均余命は発症から3～5年とされています。

一般社団法人WITH ALSについて

一般社団法人WITH ALSは、自身のALS闘病体験を通じて、ALSの認知・理解を広げ、治療方法や支援制度の向上を目指す団体です。ALS患者やその家族、非患者を含む多くの人のQOL向上に貢献するため、コンテンツ開発や啓発活動を行っています。公式サイト：http://withals.com/