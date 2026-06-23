【中野製薬株式会社】女性の複合的な髪悩みに寄り添う一般流通向けヘアケアブランド「サロシー」をローンチ

中野製薬株式会社

中野製薬株式会社（本社：京都市／代表取締役社長：中野 孝哉）は、６０年以上に渡り理美容プロフェッショナル市場を中心に、美容師さまと共に製品開発を行ってきたサロン専売品メーカーとしての知見と、当社の研究開発力をもって、女性が抱える複合的な髪悩みに寄り添う一般流通向けヘアケアブランド「ｓａｌｏｓｅｅ（以下、サロシーと呼ぶ）」をローンチします。その第１弾として、「サロシー ウォーターグロウヘアセラム」を発売。２０２６年８月８日（土）より＠ｃｏｓｍｅ ＳＨＯＰＰＩＮＧにて先行販売し、２０２６年８月２９日（土）より全国のロフトにて順次販売開始します。

“ブランドで選ぶ”から“悩みで選ぶ”時代へ

近年、ヘアカラーの繰り返しやアイロンによる熱ダメージの蓄積などから、ヘアケアに対する意識はますます高まっています。これに伴い、「パサつき」「広がり」「まとまらない」「ツヤがない」といった、複数の髪悩みを抱える人が増えています。特に、仕事やプライベートで忙しい毎日を送る現代人にとって、「短時間で確かな手応えを得られる、自分の悩みに直結したケア」は必須条件です。

従来のヘアケア市場では、シャンプーやトリートメント、アウトバス（洗い流さないトリートメント）などを一つのブランド（ライン）で揃える提案が主流でした。しかし美容意識の高まりとともに、ブランドの枠を超えて「よりピンポイントに、自分の今の髪や頭皮の悩みに本当に合うアイテムを選びたい」というニーズが顕在化しています。

６０年以上に渡る美容師との協業で得たノウハウを詰め込んだプロ品質のヘアケア

当社は、リンスの研究開発を起源とした１９５９年の創業以来、６０年以上にわたり「水は売らない」という創業者の信念のもと、高い技術よる高品質な製品づくりを重ねてきました。長年の研究開発によって蓄積された知見と、サロン現場の美容師さまとの協業で得られたプロフェッショナル目線のノウハウを土台に誕生したのが、新ブランド「サロシー」です。

「サロシー」は、髪や頭皮の悩みごとに必要なアプローチを明確化し、ユーザー自身が「今の自分の状態」に合わせて選べるラインアップを展開。一人ひとり異なるパーソナルな悩みに寄り添いながら、自分に最適なケアを直感的に選べる新たなヘアケア体験を提案します。

「ウォーターグロウヘアセラム」で、乾燥による“砂漠髪”へうるおいを補給

今回発売する「ウォーターグロウヘアセラム」は、３０代女性に特に多い髪悩みである「パサつき」「広がり」に着目した、集中うるおい補給型のヘアセラムです。

近年の美容トレンドでは“日中の髪の乾燥”への意識が高まっており、紫外線やエアコン、日々のドライヤーやヘアアイロンなどの熱ダメージから、時間の経過とともに髪の「パサつき」や「広がり」に悩む人が増えています。

肌のスキンケアにおいて「まず化粧水で水分をたっぷりと補給してから、乳液やクリームで蓋をする」というステップが重要であるのと同じように、美しく健やかな髪を保つためにも、まずは毛髪の内部にしっかりと水分を届けて満たすステップが重要です。

そこで、長年サロン専売品メーカーとして毛髪内部の補修や水分保持のメカニズムを研究してきた当社は、この乾燥によって水分を失った状態を“砂漠髪”と定義。毛髪内部へうるおいを補給する「ウォーターグロウヘアセラム」を開発しました。乾燥による広がりやパサつきを抑え柔らかく、毛先までしっとりとまとまる美しいツヤ髪へと導きます。

週１～２回の毛髪内部へのインナーケアで、内側から輝く“ぷるツヤ髪”へ導く「水光ヘアセラム」

「水光（すいこう）」とは？

韓国語の美容トレンドワード「ムルグァン（물광）」から生まれた言葉です。文字通り、溢れるような「水」のうるおいと、“内側から透き通るようなみずみずしいツヤ”を意味しています。

「ウォーターグロウヘアセラム」は、いつものシャンプー＆トリートメントに週１～２回取り入れるだけで、水分をたっぷりと含んで、内側から発光しているようなツヤと毛先までのまとまりを叶える“ぷるツヤ髪”へと導く集中ケアアイテムです。

時間が経ってもパサつきにくく、毛先までまとまり感が続くため、朝のスタイリングをキープしたい方や、日中の広がりにお悩みの方にもおすすめです。

使用方法

普段のシャンプーとトリートメントの間に組み込むだけで、“ぷるツヤ髪”を叶えるステップです。

１．シャンプー後、軽く水気を切る

普段通りにシャンプーを終えた後、髪の水分を軽くしぼります。

２．「ウォーターグロウヘアセラム」をなじませる

適量を手に取り、髪の中間から毛先を中心にしっかりとなじませます。※塗布後の放置時間は必要ありません。

３．普段のトリートメントを重ねて、洗い流す

本品を洗い流さずに、そのまま普段お使いのトリートメントを上から重ねて塗布し、最後にしっかりと洗い流します。

※ご使用量の目安（週１～２回のご使用が目安です。髪の状態に合わせて量を微調整してください）

ショート：サクランボ粒大

セミロング：マスカット粒大

ロング：マスカット粒大 ２個分

※髪のダメージが特に気になる場合は、上記よりも少し多めにご使用いただくのがおすすめです。

商品概要

商品名：サロシー ウォーターグロウヘアセラム

容 量：６０ｇ

※ノープリントプライス

発売日および販売先

２０２６年８月８日（土）より＠ｃｏｓｍｅ ＳＨＯＰＰＩＮＧにて先行販売開始

２０２６年８月２９日（土）より全国のロフトにて順次販売開始

※一部店舗を除く。

※順次販売先を拡大予定。

※発売日および販売先は予告なく変更になる場合がございます。

中野製薬株式会社について

中野製薬株式会社は、京都に本社を置く理美容プロフェッショナル向けおよび一般向けの頭髪化粧品の製造販売、並びに頭髪化粧品のＯＤＭ（受託生産）事業を行う企業です。１９５９年の設立以来「表面を装うような商品でなく、嘘のない商品をつくりたい」という熱い想いで、全てのステークホルダーの皆さまに美をお届けしています。

代表者：代表取締役会長 中野 耕太郎 ／ 代表取締役社長 中野 孝哉

本社所在地：京都市山科区東野北井ノ上町６番地の２０

設立：１９５９年９月 ／ 資本金：１億円 ／ 従業員数：２５９名（２０２６年６月１日現在）

事業内容：シャンプー、リンス、トリートメントクリーム、スタイリング料、パーマ剤、ヘアカラー、育毛剤等の頭髪化粧品、医薬部外品の製造、販売