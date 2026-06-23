『STEAM MACHINE』：日本、台湾、香港で本日より販売開始

株式会社KOMODO

2026年6月23日ー国際的なゲーム会社であるKOMODOは、Valve社の「Steam Machine」を日本、台湾、香港にて本日より販売開始することをお知らせいたします。KOMODOは、これらの地域における「Steam Machine」正規ディストリビューターとして、KOMODO STATION(https://komodostation.com/product/steam-machine) にて本製品の販売を開始いたしました。

※なお、「Steam Machine」は韓国でのお取り扱いはございません。

Steam Machineは、人気PCゲームプラットフォーム「Steam」の高性能なPCゲーム体験を、リビングをはじめとするさまざまな場所で、コンソールのように手軽に楽しめるよう設計・開発された、コンパクトながらパワフルなゲーミングシステムです。

AMD製の特注セミカスタムデスクトップクラスCPUおよびGPUを搭載し、AMD FidelityFX(TM) Super Resolution（FSR）により、最大4K・60FPSのゲーム体験を実現します。また、Steamアカウントにサインインするだけで、自身のSteamライブラリにアクセスでき、中断したところからすぐにゲームを再開できます。

2TBモデルには、交換可能な2種類のフロントパネルが付属しており、好みに合わせて「Steam Machine」をカスタマイズして楽しむことができます。

販売価格と販売について：

日本、台湾、香港向けの「Steam Machine」は、KOMODO STATIONにて販売いたします。 販売価格（税込み）は以下の通りです：

より充実したゲーム環境を求めるプレイヤー向けに、「Steam Machine」と「Steam Controller」をセットにしたモデルもご用意しています。

■日本

- 512GB：189,980円- 512GB + Steam Controller：204,980円- 2TB： 249,980円- 2TB + Steam Controller：264,980円

■台湾

- 512GB：NT＄36,888- 512GB + Steam Controller：NT＄39,888- 2TB：NT＄47,888- 2TB + Steam Controller：NT＄49,888

■香港

- 512GB：HK＄8,788- 512GB + Steam Controller：HK＄9,488- 2TB：HK＄11,388- 2TB + Steam Controller：HK＄11,988

■KOMODO STATION: https://komodostation.com/product/steam-machine

正規取扱店舗での販売については、現時点では未定となっております。

『Steam Machine』の特徴：

- SteamOS：高速での一時停止/再開、クラウドセーブを備え、ゲーム用に最適化されたOS。- 豊富な入出力：1ギガビットイーサネット、 DisplayPort 1.4、 HDMI 2.0、 1つのUSB-Cポートと4つのUSB-Aポートを搭載し、多彩なゲーム環境に柔軟に対応。- CPU・GPU：AMD製特注セミカスタムデスクトップクラスのCPUおよびGPUを搭載し、FSRによる最大4K・60FPSの高品質なゲーム体験を実現。- ワイヤレス接続：2×2 Wi-Fi 6Eと専用アンテナ付きBluetooth 5.3に対応。「Steam Controller」用ワイヤレスワイヤレスアダプターが組み込まれており、直接ペアリングできます。

ぜひ、お気に入りのゲームをこれまでとはひと味違う新しいスタイルでお楽しみください！

KOMODOについて (https://komodo.jp/(https://komodo.jp/))

東京とホノルルを拠点にするKOMODOは、未来のゲーム、およびマンガ業界を形作る製品に取り組んでいます。KOMODO HAWAI'Iは、NIUHIを開発し、「OneShot」や「ポケットミラー～黄金の夢」、「初音ミク ロジックペイントS＋」、「A列車で行こう」シリーズなど、100タイトル以上のPCおよびゲームコンソール向け人気タイトルをパブリッシングしています。また、東京に拠点を置く株式会社KOMODOは、SFアクションシリーズ『MOON CIDERS（ムーンサイダー）』のオリジナルマンガのプロデュースを手がけるほか、Valve社が開発した「Steam Deck」、および「Steam Controller」、「Steam Machine」の日本、香港、台湾、韓国における正規ディストリビューターです。