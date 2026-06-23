Shippio、7/8～10開催の「西日本DX推進フェア2026」に出展

株式会社Shippio

貿易DXを推進し「Shippio Platform」を運営する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、2026年7月8日（水）～ 10日（金）に北九州メッセで開催される「西日本DX推進フェア」に出展いたします。



課題解決EXPOを構成する展示会のひとつである西日本DX推進フェア2026(https://dxf.solution-expo.jp/)にShippioもブースを出展、荷主企業さまを対象とした以下のサービスをご紹介します（ブース番号：D-33）。

イベント概要

- 荷主企業さま向け- - デジタルフォワーディングサービス「Shippio Forwarding(https://service.shippio.io/forwarding/)」- - 国際貿易に関する情報を一元管理するクラウドサービス「Shippio Cargo(https://service.shippio.io/cargo/)」[表: https://prtimes.jp/data/corp/25761/table/204_1_39a0b68335529977c8beb1dd2bd8a3b9.jpg?v=202606231151 ]

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/

Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）