葬儀業界専門コールセンター代行サービスTORUZE（トルゼ）を運営する株式会社オートルリーブ、Great Place to Work(R)「働きがい認定」企業に選出

株式会社オートルリーブ

葬儀業界専門コールセンター代行サービスTORUZE（トルゼ）を運営する株式会社オートルリーブ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：清水晶子）は、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下「GPTW Japan」）が実施する働きがいのある会社調査において「働きがい認定」企業として選出されました。

TORUZE（トルゼ）福岡コールセンターGPTW Japan 認証ロゴ

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）調査を実施している世界的な専門機関で、世界共通の基準を用いて「働きがい」に優れた企業を評価・公認する国際的な制度です。今回の認定は、当社従業員へのアンケート調査や組織文化の評価を基に、優れた職場文化を持つ企業であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanによって正式に認定されたものになります。

株式会社オートルリーブでは、2025年より葬儀業界専門コールセンター代行サービス「TORUZE（トルゼ）」を展開しております。TORUZEは、単なる電話代行にとどまらず、葬儀社の受電や架電業務を通じて「依頼を獲る・負担を取る・データを採る」ことを目指す、経営伴走支援型のコールセンター代行サービスです。

当社では、電話対応サービスの高い品質は「従業員の働きがい」や「健全な職場文化」によってもたらされると考えています。そのため、かねてより入社後、合計240～300時間に及ぶオペレーター専門研修を実施するとともに、資格取得を推奨するなど、オペレーターの育成と人財投資に注力してまいりました。今回の認定は、こうした取り組みが従業員のエンゲージメント向上に繋がった成果であると受け止めております。

私たちはこれからも、単なる電話の外注先ではなく、葬儀社のパートナーとして「葬儀に関わる全ての人を幸せに」というビジョンの実現に邁進してまいります。

■葬儀業界専門コールセンター代行サービスTORUZE（トルゼ）について

TORUZEは、葬儀業界に特化したコールセンター代行サービスです。一般的な電話代行とは異なり、葬儀社の業務プロセスの一部を担うサービスとして、受電対応、問い合わせ内容の記録、情報共有、通話データの蓄積、運用改善支援までを一体的に提供します。

TORUZEの主な特徴は、以下の3点です。

1. 依頼を獲る

葬儀業界の実務に即したトークスクリプトと専門オペレーターによる対応により、問い合わせや事前相談を受注機会につなげます。

2. 負担を取る

夜間・休日・繁忙期の電話対応を代行することで、葬儀社スタッフの負担を軽減し、本来業務に集中できる環境づくりを支援します。

3. データを採る

通話内容や問い合わせ傾向を記録・可視化し、マーケティング、業務改善、教育、マニュアル整備などに活用できるデータとして蓄積します。

【TORUZEサービスサイト】 https://toruze.jp/(https://toruze.jp/)

https://lautrerive.jp/

株式会社オートルリーブについて

株式会社オートルリーブは、「葬儀に関わる全ての人を幸せに」というビジョンを掲げ、葬儀業界における豊富な経営経験と専門知識をもとに、葬儀業界向けコールセンター代行サービス「TORUZE（トルゼ）」や、葬儀業経営者向けオンラインサロン「プレアカ」の運営を行っています。代表取締役の清水晶子は、20代から葬儀業界に携わり、役員として15年以上にわたり、年間1,000件を超える相談・見積り・葬儀後フォローに関与してきました。こうした葬儀の現場経験から生まれたのが、葬儀業界専門コールセンター代行サービス「TORUZE（トルゼ）」です。TORUZEでは、経営伴走支援型のコールセンター代行サービスとして受電業務を通じて葬儀社の経営支援を行っています。

会社名：株式会社オートルリーブ

代表者：代表取締役 清水晶子

所在地：神奈川県川崎市

ホームページ：https://lautrerive.jp/

事業内容：葬儀業界向けコールセンター代行サービス「TORUZE（トルゼ）」の運営

葬儀業経営者向けオンラインサロン「プレアカ」の運営