大ヒット ウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』３巻・４巻が6月26日(金)同時発売！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、LINEマンガ 2025 年間ランキング（連載）第1位を獲得した話題のウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』の紙コミック版３巻・４巻を、2026年6月26日(金)より発売いたします。本作は、2026年5月時点で累計1.7億viewを突破した空前の大ヒット作の紙コミック版で、豪華フルカラーにて韓国版コミックスの内容を完全収録しております。発売にあわせ、各書店での特典も配布。１巻・２巻の重版も決定しております。

■作品・特典情報：https://www.berrys-cafe.jp/article/karehana/comics

◆LINEマンガで話題！韓国版大ヒットコミックスを豪華フルカラーで完全収録！

『枯れた花に涙を』３巻・４巻

■著者：Gae

【3巻】 価格：1,078円（本体：980円+税）、ISBN：978-4-8137-6614-8

【4巻】 価格：1,078円（本体：980円+税）、ISBN：978-4-8137-6615-5

【作品あらすじ】夫に背負わされた借金を返すため、昼も夜も働き続ける樹里。変わってしまった夫。感情を押し殺し、ただ日々をやり過ごすだけの毎日。傷だらけの人生は、このまま虚しく枯れて散っていく――はずだった。そんな彼女の前に現れたのは、花屋で出会った怪しい年下の男・蓮。偶然とは思えないほど、彼は何度も樹里の前に現れる。危うく、そしてどこか従順な彼の存在は、閉ざされていた樹里の心を少しずつ揺さぶり始めていく。その出会いは、果たして偶然なのか、それとも――。

【3巻あらすじ】 夫への違和感を拭いきれないまま、日々を過ごす樹里。しかしある夜、その日常は崩れ始める。 まるですべてを知っているかのように振る舞い、樹里を“真実”へと導いていく蓮。目を背けていた疑念。知らずに済んだはずの光景。突きつけられた現実――。 壊れていく日常の中で、その出会いがもたらすのは、救いか――。

【4巻あらすじ】 終わってしまった関係だと理解しながらも、その現実を受け止めきれずにいる樹里。崩れた日常の隙間に入り込むように、蓮は少しずつ距離を詰めてくる。一番欲しい言葉をくれ、迷う暇も与えず寄り添う彼の存在は、いつしか抗えないものへと変わっていた。きっとこれは同情――そうわかっているはずなのに、彼と過ごす時間は、少しずつ樹里の心を揺らしていく。終わった関係の先で、新たに芽生え始めたこの感情は――。

【書店特典情報】

『枯れた花に涙を』の紙コミック版３巻・４巻をご購入いただいた方に、各書店にて様々な特典をご用意しています。実施店舗は以下をご確認ください。

◆特典情報 https://www.berrys-cafe.jp/article/karehana/comics

■インスタントフォト風カード

■ステッカー

■ポストカード

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。

※特典の配布状況は各店舗によって異なる場合がございます。

※詳細は各店舗へお問い合せください。

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2186-039630c4ddb6924fddf7c2e609b946f4.pdf