静岡市主催のスタートアップとの協業による新規事業創出プログラム「NE[X]T」始動 ─ 9ヶ月の伴走で市内企業の「次」を形にする、参加企業の募集を開始

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、静岡市が主催するオープンイノベーションプログラム「NE[X]T（ネクスト）」（PROGRAM 2026-2027）の運営を、AlphaDriveグループの株式会社アルファドライブ静岡を代表とする共同事業体「ふじのくに未来創造ラボ」（構成：株式会社アルファドライブ静岡、AlphaDrive、静岡鉄道株式会社）として開始し、参加企業の募集を2026年6月12日にスタートしました。

「NE[X]T」は、「交わるところに、『次』が生まれる。」をコンセプトに、静岡市内の企業がスタートアップなど外部の企業と連携し、9ヶ月をかけて「会社の『次』」を形にしていく静岡市主催のプログラムです。物価高、人手不足、産業構造の変化のなかで、自社単独で次の10年を描く難易度が高まる地域企業に対し、実践セミナー・事業開発の専門家による伴走・全国からのスタートアップマッチングを一気通貫で提供します。参加費は無料です。

■ 背景

「確かな技術や顧客基盤があるのに、次の一手に踏み出せない」――。AlphaDriveが静岡市内の企業と向き合うなかで、繰り返し聞こえてきた声です。物価高、人手不足、産業構造の変化のなか、地域企業が「次」の10年を自社単独で描くことは、年々難しくなっています。

静岡市は、この課題に対し「市内企業とスタートアップ等との協業によるイノベーション創出」を政策として推進してきました。「NE[X]T」は静岡市として3年目の取り組みとなり、過去2年間で累計25社の市内企業の挑戦を伴走してきました。AlphaDriveグループは、2018年の創業以来、260社・30道府県・23,800件超の事業創出を伴走しており、その知見を持つメンター陣が参加企業に並走します。

「NE[X]T」が目指すのは、単発のマッチングではありません。「誰の、どんな課題を、なぜ自社が解くのか」を参加企業自身が語れる状態まで事業を磨き込み、協業の成功確度を高めること。そして一社一社の変革が地域経済の好循環につながることを狙いとしています。R8年度は、地域に根ざした株式会社アルファドライブ静岡を代表とする共同事業体を組成し、静岡鉄道をはじめとする地域の中核プレイヤーと連携した、より地域に密着した運営体制で臨みます。

■ プログラムの特徴

自社の「現在地」に合わせて選べる、4つのサポートモデル

参加企業は、自社の状況に応じて取り組み方を選べます。以下は取り組み方の例示です。

‐ 課題解決型：自社が抱える課題を起点に、スタートアップと解決策を共創する

‐ 事業アイデア創出型：顧客起点で、新たな事業アイデアをかたちにする

‐ 既存事業展開型：既存事業を起点に、新たな付加価値や顧客へと展開する

‐ 新規事業テーマ創造型：自社の強み・アセットを起点にテーマを設定し、協業アイデアを募る



9ヶ月の一貫した伴走支援

事前相談の段階から実証事業まで、事業開発の専門家（メンター）が一貫して伴走。事業仮説の磨き込み、スタートアップとのマッチング、実証の設計・検証までを通して支援します。



全国からのスタートアップマッチング

協業候補となるスタートアップを全国から探索・選定し、比較検討できる十分な数を集めたうえでマッチングします。



実証費用に充てられる補助金

採択企業（15社程度）には、試作費・調査費・開発費など実証に必要な経費に充当できる補助金を用意。戦略産業分野に属する企業は最大340万円（補助率2/3）、その他の企業は最大250万円（補助率1/2）です。

■ 募集概要

プログラム名は「NE[X]T」（静岡市 令和8年度 市内企業イノベーション創出支援事業）、主催は静岡市、運営はふじのくに未来創造ラボ（株式会社アルファドライブ静岡／AlphaDrive／静岡鉄道株式会社）です。

対象は、静岡市内に本社または事業所を置く企業（業種・規模は問いません）。なかでも、製造・海洋・食品ウェルネス・模型・クリエイティブ・物流・グリーン・観光などの戦略産業分野の企業、および39歳以下の後継予定者（アトツギ）が主体的に取り組む企業を重点的に歓迎します。



事前相談・本申込は8月31日（月）まで受け付けます。参加費・実践セミナー・事前相談は、いずれも無料です。

■ スケジュール（予定）

‐ 2026年6月19日：キックオフ説明会

‐ 2026年7月1日～8月7日：実践セミナー（全4回／オープンイノベーションの進め方、顧客課題の発見、共創アイデアの発想、AI時代の仮説検証）

‐ 2026年8月31日：事前相談・本申込の受付締切

‐ 2026年9月7日～8日：プレゼンテーション審査

‐ 2026年9月10日：採択結果通知（採択15社程度）

‐ 2026年9月18日：スタートアップ募集開始

‐ 2026年10月31日：スタートアップ募集締切

‐ 2026年11月上旬：中間報告会

‐ 2026年11月～2027年2月26日：実証期間

‐ 2027年3月上旬：成果報告会

■ 運営担当者コメント

石川 真之（いしかわ まさゆき）／ふじのくに未来創造ラボ 運営担当・メンター（株式会社アルファドライブ静岡プロジェクト統括マネージャー）

NE[X]Tでは、マッチングの前段階から同じメンターが伴走し、事業を9ヶ月かけてとことん磨き込みます。スタートアップとの協業は手段であって、目的は静岡の企業が自らの力で変わり続けられるようになること。1社でも多くの挑戦をご一緒したいと考えています。まずは6月19日の説明会で、お会いできることを楽しみにしています。

■ お申し込み・お問い合わせ（プログラムについて）

▼ プログラム公式サイト・お申し込み

https://shizuokacitynext.jp/(https://shizuokacitynext.jp/)



静岡市 NE[X]T 事務局（運営：ふじのくに未来創造ラボ）

■株式会社アルファドライブ静岡について

株式会社アルファドライブ静岡は、AlphaDriveが2026年4月に静岡県静岡市へ設立した100%子会社です。「地域にノウハウや利益が定着しない」という地方共通の課題に対し、コンサルティングに留まらず自らが事業主体として地域に入り込み、「地域に利益が循環する仕組みづくり」に取り組みます。AlphaDriveグループが260社・30道府県・23,800件超の事業創出で培った知見を結集し、１.地域企業の新規事業・変革への伴走支援、２.地域パートナーとの協業による事業主体者化、３.AIを活用した地域変革「AX for Shizuoka」の3つを軸に、静岡発の地域共創を推進します。2023年8月開設のAlphaDrive東海、2025年7月に締結した静岡鉄道との業務提携を起点に、東海・静岡エリアでの事業実装を加速します。

代表取締役：土井 雄介

詳細：https://region.alphadrive.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社アルファドライブ 広報担当

https://corp.alphadrive.co.jp/contact/