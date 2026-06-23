年4回・設立当初から続く会員イベント「SETDAY」が今年度で現体制終了。認定NPO法人SETが20代・30代の役割別コミュニティへ移行

認定特定非営利活動法人SET

2026年6月20日、認定NPO法人SET（岩手県陸前高田市、理事長：三井俊介）は、設立当初から会員を対象に年4回開催してきた会員イベント「SETDAY」を今年度をもって現体制で終了し、20代・30代それぞれの役割を明確にした新たなコミュニティ運営体制へ移行することを発表しました。

移行の背景には、大学生と30代社会人が同じ場で同じ役割を担う構造が、世代ごとの強みを活かしきれないという課題認識があります。20代のメンバーと30代のメンバーではライフスタイルや保有スキルが異なってきており、一律の関わり方では各世代のポテンシャルを最大化できないと団体は判断しました。理事長・三井俊介氏は「SETDAYは団体の原点とも言える場でした。ただ、SETは常に変化をし続ける組織です。今までのものを手放してみんなで次に進んで行こうと思いました。」と述べています。

■ 移行の背景と経緯

SETはこれまで、大学生から社会人まで多世代の会員が共にコミュニティを支えてきました。活動の継続とともに、20代と30代ではライフスタイルや持つスキルの差が明確になり、同一の関わり方では各世代の強みを最大限に引き出せないという状況が生まれていました。SETDAYは設立当初から団体の方針共有やコミュニティのあり方を参加者とともに考える場として機能してきており、10年以上毎年実施してきた実績を持ちます。こうした経緯を踏まえ、団体は今年度をもってSETDAYの現体制を終了し、世代別の役割設計を軸とした新体制への移行を決断しました。

■ 新コミュニティ体制の内容

新体制では、20代のメンバーが中心となってコミュニティ活動の運営を担う方向性が打ち出されています。30代のメンバーについては、それぞれのライフスタイルに合わせた関わり方を提示しながら、社会人として培ってきたスキルや専門性を活かして地域やコミュニティと関わり続ける形を設計するとしています。団体は「今回の移行は多世代性を弱めるものではなく、世代ごとの役割を明確にすることで強みとして活かすことを意図している」と説明しています。

■ 今後の展開

SETは9月から始まる新年度より、新たなコミュニティ運営体制での活動を開始する予定です。引き続き岩手県陸前高田市を拠点に、若者と地域住民の関係性を育む活動を継続していきます。

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■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

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