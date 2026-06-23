ファミペイ年間オトク総額100億円超え※！7周年記念キャンペーン　揚げ物・お惣菜をファミペイ提示で買うと最大777円相当のファミマポイントが当たる！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんたのしいおトク」を目指した取り組みの一環として、ファミマのアプリ「ファミペイ」のサービス開始7周年を記念したキャンペーンを2026年6月23日（火）から実施いたします。

※2025年度に使用されたファミペイクーポン合計金額

■「ファミペイ」おかげさまでサービス開始から7周年！

「ファミペイ」はクーポンもポイントも決済も、毎日のお買い物で使えば使うほどおトクなオールインワンアプリです。2019年7月のサービス開始以降、累計ダウンロード数は3,000万件を突破しました。

2025年は「ファミマオンライン」のサービス開始や「ファミマメンバーズプログラム」の大幅拡充、新しく登場した「ファミマカード」の「ファミペイ連携」で割引率最大5％、話題を呼んだ大型企画「ファミペイジャンボ」などに加え、1ユーザーあたり年間平均約680本にのぼるクーポン配信を通じて、“おトク”をご提供してまいりました。

また、アプリ内のブランドページは14社まで拡大し、店内デジタルサイネージ「ファミマTV」との連動など、リテールメディアとしての新たな役割も確立しております。 こうした取り組みが広くお客さまに支持され、年間の新規ダウンロード数は前年より50万件上回る約520万件（2024年度は約470万件）を記録しました。 ファミリーマートでのお買い物に欠かせない生活密着型アプリとして、ファミペイは今なお進化し続けております。

そこで、この7周年という節目に、日頃の感謝を込めたおトクなキャンペーンを実施いたします。

■揚げ物・お惣菜をファミペイ提示で買うごとに最大777円相当が当たるゲームに挑戦できる！

キャンペーン期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜をファミペイ提示で買うと、ファミペイ内のゲームに挑戦でき、ゲームに参加すると抽選で最大777円相当のファミマポイントが当たります。さらに、期間中ファミペイの全ユーザーを対象に揚げ物・お惣菜に使える30円引きクーポンを配布いたします。新商品の「クリスピーチキン 麻辣湯味」などを、おトクにお買物いただけるチャンスです。

ゲーム挑戦権獲得期間：2026年6月23日（火）～7月6日（月）

ゲーム挑戦権有効期間：2026年6月23日（火）～7月7日（火）

期間限定ファミマポイント利用期限：2026年11月30日（月）

※挑戦権の付与は1会計ごとかつ1日あたり10会計までです。

※一部対象外の商品・サービスがございます。

※決済方法の指定はございません。お会計時にファミマのアプリのバーコードをスキャンして対象商品をご購入いただければキャンペーンの参加対象となります。

キャンペーン詳細はこちら：

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2606_famipay7th_cp.html

【おすすめ新商品】

【商品名】クリスピーチキン 麻辣湯味

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国

【内容】いま大流行中の麻辣湯がクリスピーチキンになりました。カリッと衣に花椒が香る、シビれる辛さが楽しめます。

■6月23日（火）10時開始！先着各200個限定で宅配商品が777円引きで買えるクーポンを配信

サービス開始7周年を記念して、ファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」にて、宅配商品6品が777円引きになるクーポンを配信いたします。「ファミマオンライン」で販売しているおすすめ商品をセレクトしました。贈り物としてはもちろん、ご自宅用としてもおトクにお買い求めいただけるチャンスです。

※クーポンのご利用はお1人様1回1点までです

※システムの都合上、先着200個が終了した後も、クーポンが表示される場合があります。クーポンご利用時は、必ず決済完了前に「クーポン適用後の価格」になっているかご確認ください

※その他の条件等はクーポン画面詳細をご確認ください

【クーポン対象商品】

【商品名】札幌西山ラーメンとチャーシューご飯の素

【価格】3,700円（税込3,996円）

【内容】生麺140g×5、味噌スープ54g×3、醤油スープ42g×2、チャーシュー混ぜご飯の素130g

【商品詳細】コシの強い熟成ちぢれ麺と濃厚な味わいのスープが特徴の西山ラーメンと、チャーシュー混ぜご飯の素のセットです。

購入はこちら：https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000079132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7(https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000079132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7)

【商品名】寺岡本家醤油らぁ麺 調味料詰合せ

【価格】3,700円（税込3,996円）

【内容】半生麺100g×3、醤油だれ28ml×3、スープオイル23g×3、だしパック12g×3、醤油（恵みの一滴）6ml×3

【商品詳細】麺は選りすぐった広島県産の小麦を使用。瀬戸内産いりこ粉末からとる澄んだだしを醤油と合わせたスープで、豊かな風味が口いっぱいに広がります。本格的な味わいの醤油らぁ麺と、便利な調味料の詰合せです。

購入はこちら：

https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000080132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7(https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000080132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7)

【商品名】素材旨麺 東北セット

【価格】3,700円（税込3,996円）

【内容】青森魚介豚骨醤油味（生麺120ｇ、スープ46ｇ）×2、秋田醤油味（生麺120ｇ、スープ40ｇ）×2、山形味噌味（生麺120ｇ、スープ36ｇ）×2、岩手磯塩味（生麺120ｇ、スープ37ｇ）、宮城辛味噌味（生麺120ｇ、スープ45ｇ）、福島鶏塩味（生麺120ｇ、スープ39ｇ）

【商品詳細】東北各地の素材を生かしたバラエティラーメンセットです。

購入はこちら：

https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000081132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7(https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000081132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7)

【商品名】名店カレー物語４種

【価格】3,700円（税込3,996円）

【内容】＜a Tempo神戸住吉＞チキントマトカレー、＜ブラッセリートモ＞ビーフカレー、＜みのり＞黒毛和牛すじカレー、＜御室＞黒毛和牛欧風カレー 各180g

【商品詳細】名店4店舗が監修したレトルトカレーを詰め合わせました。

購入はこちら：

https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000082132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7(https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000082132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7)

【商品名】黒トリュフソースハンバーグ

【価格】3,950円（税込4,266円）

【内容】ハンバーグ150g（固形量90g）×5

【商品詳細】黒トリュフソースのこだわりのハンバーグです。

購入はこちら：

https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000083132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7(https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000083132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7)

【商品名】ナポリ風ピッツァ3種セット

【価格】3,950円（税込4,266円）

【内容】ピッツァ マルゲリータ205g、ボロネーゼのピッツァ204g、黒トリュフと4種のチーズのピッツァ185g×2

【商品詳細】リストランテマッサ監修3種のこだわりナポリ風ピッツァです。

購入はこちら：

https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000084132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7(https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=900000084132026005&utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260623anniv7)

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※本企画は予告なく特典、対象期間、適用条件等を変更または中止させていただく場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html