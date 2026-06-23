活動実績ゼロから総合型選抜で合格できた話｜明治大学政治経済学部在籍の大学生が受験経験を語る無料オンラインイベントを開催

Loohcs株式会社

ルークス志塾 船橋校舎は、総合型選抜への挑戦を検討している高校3年生を対象に、無料オンラインイベント「活動実績ゼロから総合型選抜で合格できた話」を2026年6月27日（土）に開催します。

本イベントでは、Loohcs船橋校舎・新小岩校舎所属の第15期シェルパであり、現在明治大学政治経済学部に在籍する迎嘉泰氏が、自身の受験経験をもとに、活動実績がほとんどない状態から総合型選抜対策を始め、合格に至るまでの過程をお話しします。

本イベントについて

総合型選抜への関心が高まる一方で、「何から始めればよいか分からない」「活動実績がないため挑戦できないのではないか」と不安を抱える高校生は少なくありません。

本イベントでは、活動実績がほとんどない状態から総合型選抜対策を始めた登壇者が、自身の経験をもとに、興味関心の見つけ方や活動の深め方、志望理由書への落とし込み方などを具体的に紹介します。

また、合格までの過程だけでなく、受験当時の勘違いや失敗、今振り返って感じる後悔についても率直に共有します。

参加者が総合型選抜の全体像を理解し、「自分にも挑戦できるかもしれない」と感じ、今日から行動を始めるきっかけとなることを目指します。

開催概要

イベント名：活動実績ゼロから総合型選抜で合格できた話

日時：2026年6月27日（土）19:00～20:00

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：総合型選抜に関心のある高校3年生

主催：ルークス志塾 船橋校舎

申込方法

以下のPeatixページよりお申し込みください。

申込URL：

https://peatix.com/event/5057560

登壇者

迎 嘉泰（むかい よしひろ）

● Loohcs船橋校舎・新小岩校舎所属 第15期シェルパ

● 明治大学政治経済学部 在籍

● 多文化共生・政治・教育をテーマに活動

開催背景

総合型選抜は、学力試験だけでは測れない学びや活動、志望理由などを総合的に評価する入試方式として広がりを見せています。

一方で、「活動実績が必要」というイメージから、挑戦をためらう高校生も少なくありません。

本イベントでは、活動実績がほとんどない状態から対策を始めた実体験を共有することで、総合型選抜に関心を持つ高校生が最初の一歩を踏み出すきっかけを提供します。

このような方におすすめ

・総合型選抜に興味はあるが何から始めればよいか分からない方

・活動実績がなく不安を感じている方

・志望理由書や活動内容の考え方を知りたい方

・実際の受験経験を聞いてみたい方

・今後の受験準備の方向性を整理したい方

ルークス志塾について

ルークス志塾は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。個別指導を基盤としながら少人数での議論や対話を取り入れ、生徒一人ひとりの志望理由や探究活動の言語化を支援しています。

会社概要

会社名：Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/