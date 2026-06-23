＜助成先決定＞第1回「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年6月23日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第1回「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」の助成先を以下の5件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は15,052,660円。助成対象期間は2026年9月～2027年8月。

第1回「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」助成先団体・事業

団体名： CABIOSILE（所在地：東京都）

事業名：「ジャパンラテンミュージックフェスティバルの開催」

助成金額：3,110,640円

団体名： 一般社団法人スキヤキ・オフィス（所在地：富山県）

事業名：「アナ・フランゴ・エレトリコ ジャパンツアー 2027」

助成金額：3,953,000円

団体名： 特定非営利活動法人ティエンポ・イベロアメリカーノ（所在地：福岡県）

事業名：「VIVELA SALSA TOUR (ビベラ・サルサツアー）」

助成金額：3,999,302円

団体名： 日本ギター協会（所在地：兵庫県）

事業名：「１° Festival do Choro」

助成金額：789,718円

団体名： 株式会社ラティーナ（所在地：東京都）

事業名：「音の架け橋：ブラジルとアルゼンチン」

助成金額：3,200,000円

「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」とは

「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」は、ラテンアメリカ地域の音楽文化を日本に紹介する音楽公演事業に助成します。日本に住むより多くの人々が、多様な民族的・文化的背景を持つラテンアメリカ音楽に触れる機会を通じて、相互理解と創造的な交流が促進されることを期待しています。

お問い合わせ

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公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/