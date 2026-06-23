【クロスマ】UIを刷新＆「複数アカウント管理機能」を新搭載！多店舗展開のオペレーションを劇的に効率化

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、このたびUI（ユーザーインターフェース）の全面リニューアルを実施し、新たに「複数アカウント管理機能」を追加いたしました。



今回のアップデートでは、画面デザインを一新して直感的な操作環境を実現。さらに、同一モール内での複数店舗（楽天市場の2号店、Yahoo!ショッピングの3号店など）の管理に対応したことで、多店舗展開を進めるEC事業者様の運用工数を大幅に削減し、よりスムーズなEC運営をサポートします。

■開発背景：多店舗展開に伴う「管理工数の増加」という課題を解決

近年、EC事業者様の運営形態は多様化しており、リスク分散やターゲット拡大を目的に、複数のモールや同一モール内での複数店舗展開（2号店・3号店など）を同時に進めるケースが急増しています。

しかし、運営店舗数が増えるほど管理工数や画面切り替えの負担も比例して増加し、日々の業務を圧迫するという課題がありました。

こうした背景から、クロスマは日常的な操作性の向上と、複数アカウント運用の効率化を同時に実現すべく、今回のUI刷新と機能強化に至りました。

■アップデートの主な特徴

１．直感的な操作を可能にする、UIの全面リニューアル

画面全体のデザインやレイアウトを刷新し、必要な情報へ迷わずアクセスできる環境を整えました。

視認性と操作性が向上したことで、日々のルーティンワークをよりスピーディーに行えます。

Before：

After：

※掲載されている画像はイメージです。デザインや仕様は予告なく変更となる場合がございます。

2．複数アカウント管理に対応

楽天市場やYahoo!ショッピングなどで複数アカウントを運用している場合でも、システム内でのスムーズな切り替えや横断管理が可能になりました。

アカウントごとにログイン・ログアウトを繰り返す手間の削減や、管理ミスの防止に貢献します。

料金プランはこちら：https://crossma.jp/price/

■クロスマが選ばれる理由

2クリックで複数モールに一括出品

Amazonから他モールへの展開が、驚くほど簡単かつ高速。商品情報の取得から出品までが最短2クリックで完了します。

受注～出荷対応を100%自動化

支払い確認やメール配信などの受注業務の自動化はもちろん、倉庫とのAPI連携で24時間365日の自動出荷も実現します。

価格を自動で改定

Amazonの価格変動に合わせ、他モールの価格も自動改定。ルールを設定するだけで、常に最適な販売価格を維持します。

■今後の展望

クロスマは今後も、EC事業者様の現場の声に耳を傾け、「使いやすさ」と「運営効率」を徹底的に追求してまいります。単なる管理ツールにとどまらず、事業者様のビジネス成長を支えるパートナーとして、機能改善およびアップデートを継続してまいります。

資料ダウンロード :https://crossma.jp/request-documents/

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先：support@crossma.jp

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治