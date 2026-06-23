「クイーンズ伊勢丹　新浦安店」2026年7月9日(木) 午前10時グランドオープン

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に21店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、2026年 7月9日(木) アトレ新浦安1F食料品ゾーンに「クイーンズ伊勢丹 新浦安店」をオープンいたします。

※画像はイメージです。

■「クイーンズ伊勢丹 新浦安店」ショップ情報

「アトレ新浦安店」は、JR京葉線新浦安駅高架下に位置する商業施設で、施設内1階食料品ゾーンに「クイーンズ伊勢丹 新浦安店」が出店いたします。

駅近くの好立地で、気軽にお立ち寄りいただけます。忙しい日やお昼時にぴったりなお弁当をはじめ、素材にこだわったオリジナル商品をご用意。さらに、日常のちょっとしたご褒美や手土産にもおすすめのお菓子を種類豊富に取り揃えます。お客さまの日々を彩る”おいしい、楽しいお買い物体験”をお届けいたします。

惣菜コーナーでは、国産原料にこだわった店内調理のお弁当や、食卓の“もう一品”にぴったりな人気商品「木桶醤油からあげ」や話題の「マリーミーチキン」など、できたてのお惣菜をご用意。野菜がたっぷりのワンボウル弁当や、お客さまのライフスタイルに寄り添った「時短！本格！おいしい！」を叶える高品質なおかずなど、新商品も登場します。

お菓子コーナーでは、地元千葉県の銘菓「房洋堂」や「盛栄堂」、「千葉とみい」などをラインナップ。さらにはオリジナルブランド「シベール」をはじめ、「彩果の宝石」や「赤坂柿山」といったギフトにぴったりな商品を数多くご用意いたします。

さらに三越伊勢丹グループの一員「大野屋」の商品も取り揃えます。大野屋は、神奈川県を中心に展開している地域密着型のスーパーマーケットで、全国各地から地元で親しまれているローカルな商品をご用意。皆さまの「食卓での楽しい・おいしい時間づくり」を応援する商品をお届けいたします。

またオープンを記念しまして、特別商品を販売。自社ブランドISETAN MITSUKOSHI THE FOOD（ミツコシイセタン ザ・フード）の冷製スープを詰め合わせた「オリジナル冷製スープお楽しみ袋」(限定150袋)、千葉県の上総の自然で育ったかずさ和牛を使用した「千葉県産かずさ和牛めし(各日100個限定)」と「かずさ和牛入りあらびきメンチカツ」は、7月9日(木)から7月11日（土）までの3日間限定でご提供いたします。

「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD（ミツコシイセタン ザ・フード）」をはじめ、エムアイフードスタイルのオリジナル商品を展開することで、新浦安の地域のみなさまの日常に“変化”と“発見”をお届けします。

エムアイフードスタイルは今後も様々な情報発信を行い、お客さまの幸せな食卓づくりに貢献、ニーズに合った楽しいお買い物体験を提供してまいります。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■専門性・独自性にこだわった、注目商品

１.お家で本格！こだわりのお惣菜

・お弁当コーナー

季節の“おいしい”を詰め込んだお弁当をご用意いたします。

オープン時には、「やみつき！たっぷりとうもろこしご飯のお弁当」をご提供。

主役はとうもろこしをたっぷり混ぜ込んだ、青のり香るご飯。

旨みがギュッと詰まった、大きな椎茸海老詰めフライも、食べ応え抜群で、満足感のある商品です。

クイーンズ伊勢丹のお弁当で、季節の旬をお楽しみください。

・お惣菜コーナー

今夏に新発売！クイーンズ伊勢丹オリジナルの冷製パスタ3種をご紹介。

さっぱりした味わいの「レモンジュレと海の幸の冷製カッペリーニ」、チーズのコクとトマトの濃厚さが絶妙な「パンチェッタとフロマージュブランの冷製トマトカッペリーニ」、麻辣のパンチがクセになる「麻辣が決めて！冷製坦々パスタ」をご用意いたします。

具だくさんで本格的な味わいの冷製パスタシリーズは、ランチにもおすすめ！

暑い夏も乗り切れる、見た目も味わいも涼やかなとっておきの商品です。

２.千葉県の老舗銘菓

・房洋堂

大正12年に千葉県館山市(現館山銀座店)にて創業。

「千葉の豊かな恵み 人に思いをつたえる時に」を掲げ、

千葉県の産物を原料に使用することにこだわっています。

看板商品は「花菜っ娘」。

発売から50年たった現在も愛される本商品。

房総の春の風物詩「菜の花」をイメージした

ふるさとのホイル焼乳菓で、

ふっくら、しっとりした食感とバターの香り、黄味餡の

甘さが口いっぱいに広がります。

・いとを菓子 盛栄堂

大正3年に南房総にて創業。

4代にわたって和菓子専門店として続けており、「いとを菓子」をコンセプトに四季折々の和菓子を製造・販売。

クジラの町として知られる和田浦ならではで、ひとつひとつ手作りで仕上げる「くじらまんじゅう」や南房総で獲れる海の恵み、さざえをイメージした代表銘菓「さざえ最中」がおすすめ。

・ピーナッツサブレー本舗 千葉とみい

太陽の恵みを受け、すくすく育った千葉県産の落花生をふんだんに使って厳選された素材をいかし、丹念につくられたピーナッツサブレー。

職人が一枚一枚、手作りで丁寧に焼き上げていくことにより、1973年の誕生からずっと変わらないおいしさと品質を保っています。

３.大野屋おすすめ商品

・佐藤紅商店 吹屋の紅てんぐ・吹屋の紅だるま

吹屋の紅てんぐ

柚子の果汁がたっぷりと入った辛柚子酢。

餃子やピザ、生牡蠣や刺身などと相性よく旨味を引き立てます。

吹屋の紅だるま

蓋を開けた瞬間に、柚子の香りが広がる赤柚子胡椒。

香りと辛味が合わさり、料理の美味しさをより一層引き立てます。

・岡田商店 椎茸パテ

原木椎茸の旨みを凝縮した贅沢なパテ。クラッカーやバゲットは

もちろん、ごはんと合わせておにぎりにしても美味しく召し上がれます。

餃子やピザ、生牡蠣や活タコと組み合わせて食べると最高です。

・カネジョウ 濁りりんご酢「細雪」

すりおろし発酵、酢酸菌を残した濁りタイプのりんご酢。

酸味がやわらかく、りんごの甘みと香りがあるため、飲用だけでなくマリネなどの料理にもお使いいただけます。

■「クイーンズ伊勢丹 新浦安店」概要

店舗名称：クイーンズ伊勢丹 新浦安店

所在地：〒279-0012 千葉県浦安市入船1-1-1 アトレ新浦安1階

営業時間：10:00～21:00

電話番号：047-711-1556

【ISETAN MITSUKOSHI THE FOODについて】

お客さまの日々の「食」と本気で向き合い、食への好奇心に応えるために生まれたプライベートブランドです。生産者の想い、食文化へのまなざし、素材や製法の吟味を大切に、未来に伝えたい品々、お客さまの多様な“今”に応える品々をご紹介いたします。

【お客さまからの商品や店舗に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に21店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2026年6月23日現在のものです。