山下美夢有プロ ニューバランスのアパレル、フットウェアとともに米女子ツアー 「マイヤーLPGAクラシック」にて今季初優勝、米女子ツアー通算3勝目を飾る

株式会社ニューバランス ジャパン

ニューバランスゴルフ契約アスリートである山下美夢有プロが、6月21日（日）に最終日を迎えた米女子ゴルフツアー「マイヤーLPGAクラシック」にて首位と5打差を逆転しプレーオフの末勝利し、昨年8月のメジャー制覇、昨年11月の優勝に次いで米女子ゴルフツアー通算3勝目を飾りました。山下プロは2025年よりニューバランスのフットウェアとアパレルを含めた総合的な契約を締結。ニューバランスは今回の勝利を讃えるとともに、今後の山下プロのチャレンジを引き続き応援し、支えてまいります。

山下プロは2025年の新製品「FuelCell 1001 v5」を発売当初から着用し続け、ニューバランスのテクノロジーが今回も足元から支えました。さらに、ニューバランスアパレルを着用して、米女子ゴルフツアー参戦初年度から輝かしい実績を残し続けています。

■山下美夢有プロのコメント

「今年に入って自分のプレイスタイルがなかなか出せずに苦戦しました。そんな状況の中でも落ち着いて日々練習に取り組み、こうして今回この優勝に繋がってくれたと思います。父の日に優勝できてとても嬉しいです！シューズはもちろんのこと、ニューバランスのウェアは機能性も高く、デザインも可愛くて愛用させていただいています。プロダクト面からのサポートが優勝にも繋がってくれたと思います。」

山下美夢有プロ着用シューズ「FuelCell 1001 v5」

スパイクレスFuelCell 1001 v5は、ランニングシューズのような快適さを持ち、シームレスで快適なフィット感の防水アッパーと高いグリップ力と安定性を提供するData to Designに基づいた新しいアウトソールを備えています。硬軟二層構造のFuelCellミッドソールは、スイング時の地面反力を増加させ、歩行時の疲労を軽減し、18ホールを通じて安定したパフォーマンスをサポートします。

FuelCell 1001 v5 ※シューレースタイプ

品番：UG1001

カラー：E5(Black)

価格：オープン価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～30.0、31.0cm

FuelCell 1001 v5 ※BOAタイプ

品番：UGB1001

カラー：H(White/Blue), E(Black)

価格：オープン価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～30.0、31.0cm

※在庫残数に限りがございますのでご了承ください。

New Balance Golf特集ページ(https://shop.newbalance.jp/lp-golf.html?_ga=2.67630481.1214690456.1754274714-1472295544.1731285305)

■山下美夢有プロ プロフィール

山下美夢有プロ（所属：花王）

2001年8月2日生まれ、大阪府寝屋川市出身。

5歳でゴルフを始め、「関西高校ゴルフ選手権」「関西女子アマ」などのタイトルを獲得。2019年にプロテスト合格。2021年「KKT杯バンテリンレディス」でツアー初優勝。2022年「ワールドレディスサロンパスカップ」では完全優勝で国内メジャー初制覇。同年9月「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」初日にはパー72でのツアー最少ストロークとなる「60」をマーク、年間5勝を挙げ史上最年少となる21歳103日で年間女王に輝く。同年はシーズンを通して平均ストローク60台を記録し、日本勢としては初めての快挙を達成する。2023年の最終戦「リコーカップ」も大会連覇となるツアー11勝目で2年連続の年間女王に輝く。2024年「パリオリンピック」ゴルフ日本代表として出場し4位タイ。LPGAツアーへの出場権を得るため挑戦した予選会（Qシリーズ）では見事トップ通過を果たし、2025年は、「AIG全英女子オープン」でメジャー初優勝し、日本勢では6年ぶりの大会制覇を遂げた。 2026年も主戦場をアメリカとし、更なる飛躍を目指す。

■販売について

ニューバランス公式オンラインストア(https://shop.newbalance.jp/lp-golf.html)

ニューバランス心斎橋(https://company.newbalance.jp/store/official-store/shinsaibashi)

その他のニューバランスゴルフ取扱い店舗にて販売中

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

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