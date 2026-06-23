宮藤あどね　写真集ヒロインオーディション　1位　立花もえ

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現在トップを走る立花もえ👱 ‍♀️ 写真集/ｵﾘｯｸｽ 関コレ🚶‍♀️

写真集ヒロインオーディション produced by 宮藤あどね 本選3日目ランキング速報（6月22日）

6月20日より本選がスタートした「写真集ヒロインオーディション produced by 宮藤あどね」。

本選開始から3日目となる6月22日現在、参加者たちによるライブ配信や動画投稿が活発に行われ、ランキング争いが白熱しています。

現在1位を走るのは、立花もえ👱 ‍♀️ 写真集/ｵﾘｯｸｽ 関コレ🚶‍♀️

さん。

モデルライバーとして活動しながら、多数のイベントで結果を残してきた実力派で、今回も序盤から安定した強さを見せています。

1位 立花もえ👱 ‍♀️ 写真集/ｵﾘｯｸｽ 関コレ🚶‍♀️

立花もえさんは、雑誌小悪魔agehaや、美少女図鑑掲載や各種ランウェイ出演などモデル活動を中心に活躍。

写真集イベントや関西コレクション関連イベントで培った経験を武器に、今回のオーディションでも多くの応援を集めています。

Instagramでは美少女図鑑Award 2025ファイナリストとしても活動しており、今後の飛躍が期待される注目ライバーです。

ミクチャURL

https://mixch.tv/u/18108780

2位 みゆ

2位につけているのは、ミクチャ公認ライバーとして活躍するみゆ さん。

モデル活動やステージ出演など幅広く活動しており、配信力の高さは今回の参加者の中でもトップクラス。

ライブ配信を中心にポイントを積み上げており、首位奪還を狙う位置につけています。

ミクチャURL

https://mixch.tv/u/16518877

3位 葵 #写真集(ハート)️

3位は葵 #写真集(ハート)️さん。

美少女図鑑関連の活動やモデル活動を行っており、ファンとの距離感の近さが魅力。

「今月で活動2周年」という節目を迎え、今回の写真集オーディションへの思い入れも強く、上位進出を目指して奮闘しています。

ミクチャURL

https://mixch.tv/u/18172821

Instagram

https://www.instagram.com/aojewelry0919

4位

現在4位にはみちゃきさん、

上位陣との差はまだ十分に逆転可能な範囲であり、今後のライブ配信や動画投稿次第では順位変動も予想されます。

本選はまだ序盤戦。

参加者それぞれが個性を活かした配信や投稿を行っており、今後さらにランキング争いが激化しそうです。

まだまだ参加者募集中！

募集期間は6月28日まで。

本選期間中でもイベントページからエントリーが可能です。

今回のオーディションは、

ライブ配信 動画投稿

の合算ポイントで順位が決定。

ライブ配信が得意な方はもちろん、動画投稿を中心に活動したい方にもチャンスのあるイベントとなっています。

今後の展開

今後もランキングの推移や参加者の活躍を随時紹介していきます。

上位ランカーの活動状況や注目参加者、新たな追い上げなど、写真集ヒロインの座をかけた戦いから目が離せません。

上位者プロフィール

1位 立花もえ👱 ‍♀️ 写真集/ｵﾘｯｸｽ 関コレ🚶‍♀️

ミクチャ

https://mixch.tv/u/18108780

活動内容

モデルライバー、美少女図鑑関連活動、関西コレクション関連イベント

2位 みゆ

ミクチャ

https://mixch.tv/u/16518877

活動内容

ミクチャ公認ライバー、モデルライバー、ステージ活動

3位 葵 #写真集(ハート)️

ミクチャ

https://mixch.tv/u/18172821

活動内容

モデル活動、美少女図鑑関連活動

イベント概要

写真集ヒロインオーディション produced by 宮藤あどね

本選期間中でも参加可能。

ライブ配信＋動画投稿の合算ポイントでランキングが決定します。

応募条件は18歳以上の女性、ソロアカウント限定（顔出し必須）。

イベント詳細はこちら

https://mixch.tv/live/event/24117?tab=about

宮藤あどね 公式SNS

Instagram

https://www.instagram.com/adone1206/

X（旧Twitter）

https://x.com/adone1206

LINE公式

https://lin.ee/NUV3uoQ

写真集ヒロインの座を目指し、多くのライバーが熱い戦いを繰り広げています。今後のランキング変動にも注目です。📸