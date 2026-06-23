【FC大阪】小島雅也選手 ツエーゲン金沢より完全移籍加入のお知らせ

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株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、J3 ツエーゲン金沢より小島雅也選手が完全移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。




【小島雅也選手 プロフィール】


名前：


小島 雅也（KOJIMA Masaya）



ポジション：


DF



生年月日：


1997/11/09（28歳）



出身地：


埼玉県



身長/体重：


170cm/64kg



経歴：


2010-2012　 クマガヤサッカースポーツクラブ


2013-2015　 ベガルタ仙台ユース


2015-2017　 ベガルタ仙台（2015年は2種登録）


2018　　　　 FC町田ゼルビア（期限付き移籍）


2019　　　　 ツエーゲン金沢（期限付き移籍）


2020-2022　 ザスパクサツ群馬


2023-　　　　ツエーゲン金沢



明治安田百年構想リーグ成績：


10試合0得点



通算成績：


J1 3試合0得点、J2 154試合3得点、J3 62試合7得点、百年構想 10試合0得点、カップ戦 7試合0得点、天皇杯 4試合0得点



コメント：


ツエーゲン金沢から来ました小島雅也です。


チームの目標達成に貢献できるよう、全力で頑張ります。


応援よろしくお願いします。





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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。