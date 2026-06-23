【FC大阪】小島雅也選手 ツエーゲン金沢より完全移籍加入のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、J3 ツエーゲン金沢より小島雅也選手が完全移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。

【小島雅也選手 プロフィール】

名前：

小島 雅也（KOJIMA Masaya）

ポジション：

DF

生年月日：

1997/11/09（28歳）

出身地：

埼玉県

身長/体重：

170cm/64kg

経歴：

2010-2012 クマガヤサッカースポーツクラブ

2013-2015 ベガルタ仙台ユース

2015-2017 ベガルタ仙台（2015年は2種登録）

2018 FC町田ゼルビア（期限付き移籍）

2019 ツエーゲン金沢（期限付き移籍）

2020-2022 ザスパクサツ群馬

2023- ツエーゲン金沢

明治安田百年構想リーグ成績：

10試合0得点

通算成績：

J1 3試合0得点、J2 154試合3得点、J3 62試合7得点、百年構想 10試合0得点、カップ戦 7試合0得点、天皇杯 4試合0得点

コメント：

ツエーゲン金沢から来ました小島雅也です。

チームの目標達成に貢献できるよう、全力で頑張ります。

応援よろしくお願いします。

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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。