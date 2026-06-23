『古澤 巖 ×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス 2026～』12/5(土)横浜 関内ホールで今年も開催決定！

株式会社WOWOWプラス古澤巖(Vn)

日本が世界に誇るヴァイオリニスト・古澤巖と、世界最高のオーケストラと称されるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の精鋭たちによる特別な共演『古澤 巖 ×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス 2026～ Presented by WOWOWプラス』を、12月5日(土)に横浜 関内ホールで開催いたします。

クリスマスの風物詩とも言えるコンサート『愛のクリスマス』は、今年は全国7か所で開催予定。古澤巖のしなやかで情熱的なヴァイオリンと、ベルリン・フィルの選ばれた最高の弦楽奏者たちが織りなす極上のアンサンブルが毎年好評で、横浜 関内ホールでの開催も今年で3回目を迎えます。

演奏プログラムは、ヴィヴァルディ『四季』より「冬」などのクラシックの名曲から、イタリアの現代作曲家で古澤の盟友でもあるロベルト・ディ・マリーノの新作コンチェルト、そして心華やぐクリスマスナンバーまで、世界最高峰の音色で紡がれる極上のラインナップ。この特別な編成だからこそ味わえる至高の響きを是非ご堪能ください。

【公演名】

古澤 巖 ×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス 2026～

Presented by WOWOWプラス

【日時】

2026年12月5日(土)

13:15開場／14:00開演

【会場】

横浜 関内ホール 大ホール

【出演】

古澤巖／ベルリン・フィルハーモニック ストリングス

古澤巖、Dorian Xhoxhi (1stVn)

Helena Madoka Berg (2ndVn)

Martin Stegner (Vla)

David Riniker (Vc)

Michael Karg (Cb)

【演奏予定曲】

・ヴィヴァルディ/『四季』より「冬」

・ヴォーン・ウィリアムズ／トーマス・タリスの主題による幻想曲

・ロベルト・ディ・マリーノ／「ヴァイオリン協奏曲 第1番」

・フォーレ／組曲「ドリー」

・ダーヴィット・リニカー／「IWAO Capriccio」 ほか

【チケット】

全席指定：9,000円（税込）

U25：3,000円（税込）

※未就学児入場不可

※U25チケットは公演日当日25歳以下の方が対象。一般発売からチケットぴあでのみの取り扱い

＜プレイガイド先行＞

チケットぴあ

【1次】2026年6月23日(火)11:00～6月30日(火)23:59

【2次】2026年7月4日(土)11:00～7月29日(水)23:59

ローソンチケット

【1次】2026年6月23日(火)10:00～7月7日(火)23:59

【2次】2026年7月10日(金)10:00～7月21日(火)23:59

イープラス

【1次】2026年6月23日(火)12:00～7月5日(日)23:59

【2次】2026年7月13日(月)12:00～7月23日(木)23:59

＜一般発売日＞

2026年8月1日(土)10:00～

＜プレイガイド＞

チケットぴあ（Pコード：330-133）

https://w.pia.jp/t/furusawa-berlinphil26-yk/

ローソンチケット（Lコード ：36040）

https://l-tike.com/furusawaxmas2026/

e＋(イープラス)

https://eplus.jp/furusawa-berlinphil/

関内ホールチケットカウンター

TEL：045-662-8411 （休館日を除く10時～18時）

※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【主催】

WOWOWプラス

【共催】

関内ホール

【後援】

ドイツ連邦共和国大使館（総領事館）／ハッツアンリミテッド

【協賛】

株式会社アルソア慧央グループ

【企画制作】

NHKエンタープライズ

【お問い合せ先】

キョードー横浜

TEL：045-671-9911（土日・祝日を除く11:00～15:00）