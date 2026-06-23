世界最小級釣り竿がユーザーの声で進化。「NEW Tiny Reel」として発売

株式会社キャステム

話題性の高いグッズを企画・製造・販売している株式会社キャステム（広島県福山市、代表取締役：戸田拓夫）は、2024年にクラウドファンディングで話題となった世界最小級サイズの釣り竿「Tiny Reel（タイニーリール）」の進化版、「NEW Tiny Reel（ニュータイニーリール）」の販売を開始致します。2026年6月24日（水）の10時より、国内EC『Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL1Y4BWM)』、越境EC『ebay（https://www.ebay.com/itm/287404552015）』、店舗『meta mate 誠品生活日本橋店（https://www.metamate.jp/）』などにて税込11,550円（プレミアムカラーは税込12,520円）で販売を開始致します。

【ユーザーの声で進化】

前モデルで寄せられた「こうだったらな」という声にお応えし、特に要望の多かった「ハンドルのロック機能」を追加搭載しました。

また、利便性の向上と指先にダイレクトな刺激が伝わる「クリック＆ポウル」を採用しました。

ポケットに入る「超」コンパクト設計

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-8fomHkcGww ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4bcsUz8t1OU ]

手のひらサイズでどこにでも持ち運べる小型設計。

車のサイドポケットやリュック、ポケットに入れておけばすぐに釣りができる携帯性の高さが魅力です。

事前にルアーをセットして巻きつけておけば、ポケットからサッと取り出しすぐにキャスティング。

準備中に逃げられることなく釣りの時間を最大限に楽しめ、長い竿などかさばる釣具を気にすることなく持ち運びできます。

【カラーラインナップは5色】

簡単な操作で釣り初心者でもすぐに使いこなせる

狙えるターゲットと仕掛け

名入れも対応

「目の前に魚が！今すぐ釣りたい・・・」

「旅先でもふらっと釣りを楽しみたい」

誰もが抱いたことのあるこのような状況。

今までは諦めていたこのようなシーンでも釣りを可能にしました！

一般的な釣り竿では考えられないサイズ感。

この釣り竿を1個持っていると、急な旅行やアウトドアでも釣りができる為、釣り好きにはたまらない逸品になっています。

【商品概要】

・商品名 ：NEW Tiny Reel（ニュータイニーリール）

・販売価格 ：11,550円（税込）～12,520円（税込）

・商品サイズ：縦5.2cm×横10cm×厚み2.7cm（指穴サイズ：直径2.2cm）

・重量 ：150g

・材質 ：アルミニウム合金

・ギア比 ： 4 (ハンドル1回転でスプール4回転)

・発売元 ：IKEKYU株式会社

【国内販売サイト】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL1Y4BWM

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/045/

・キャステム販売サイト

https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/ZK10008.html

【海外販売サイト】

・ebay（海外）

https://www.ebay.com/itm/287404552015

・Shopee台湾

https://shopee.tw/product/684526098/55262464787/

・Shopeeシンガポール

https://shopee.sg/product/1639031774/54162474458/

・Shopeeフィリピン

https://shopee.ph/product/1639033585/53662485805/

・Shopeeマレーシア

https://shopee.com.my/product/1639036110/48862505614/

・Shopeeブラジル

https://shopee.com.br/product/1639034389/58212821824/

【販売店舗】

「meta mate 誠品生活日本橋店」

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 コレド室町テラス 2階

TEL：03-6910-3530

HP：https://www.metamate.jp/(https://www.metamate.jp/)



【株式会社キャステムについて】

ロストワックス精密鋳造・メタルインジェクション(MIM)の技術を用いて、医療や航空宇宙等、あらゆる産業の精密部品の製造販売を主軸としています。その技術を活かし、2017年より個人のお客様を対象とした商品の企画・製造・販売を開始。著名人の手型オブジェやリアルすぎる3Dフェイスステッカー、ポケモンの虫かごや鋼製のロビンマスク等、これまでに無いグッズを次々と生み出し、今大変注目を受けております。

令和元年には日本最速の新元号グッズの発売に挑戦。新元号発表から2分27秒後に令和ぐい呑みを発売し、様々なメディアに取り上げられました。その他、紙ヒコーキ、コマ大戦、CTスキャンスタジオ、パニパニファームなど、常に金属・常識にとらわれないモノづくりへの挑戦を行っています。



【本商品に関するお問い合わせ先】

株式会社キャステム 担当：池田（新規事業部）

TEL：084-971-4510

E-mail:s_ikeda@castem.co.jp