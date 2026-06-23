【株式会社CIO】Qi2.2、ワイヤレス最大25W、10000mAhの半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」を販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、Qi2.2による最大25Wワイヤレス充電と、最大35W出力のUSB-C内蔵ケーブルを搭載した10000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K』を8,980円（税込）にて、2026年6月22日（月）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。

本製品は、ワイヤレス充電・有線充電・スマホスタンド・ワイヤレス充電器としての利用まで、モバイルバッテリーに欲しい機能を1台に集約した10000mAhモデルです。

Qi2.2規格による最大25Wワイヤレス充電に対応し、MagSafe対応スマートフォンにピタッと吸着させて充電が可能。さらに、内蔵USB-Cケーブルによる有線充電では最大35W出力に対応し、スマートフォンはもちろん、タブレットや一部のモバイルノートPCまで幅広く充電できます。

また、半固体系バッテリーセルを採用し、CIO独自の安全基準「NovaCore C2」と、温度監視・自動制御機能「NovaSafety S2」を搭載。日常の持ち歩きから長時間の使用まで、より安心して使える充電体験を目指しました。

ケーブルを別途持ち歩かなくても、ワイヤレスでも有線でもすぐに充電できる。大容量・高出力・使いやすさを兼ね備えた、毎日の充電をこれひとつで整えるモバイルバッテリーです。

・製品名：SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K

・カラー展開：シルバー、ブラック

・メーカー希望小売価格：8,980円（税込）

・販売開始日 ： 2026年6月22日（月）

・Amazon：https://amzn.to/4xJnBZN

※下記プロモーションコードで販売価格より、10%OFFでお求めいただけます。

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期間：～6/29 23:59

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製品の特長

■ワイヤレスも有線もこれ1台。4in1の多機能モバイルバッテリー

Qi2.2最大25Wワイヤレス充電、USB-C内蔵ケーブル充電、スマホスタンド、ワイヤレス充電器としての利用に対応。

外出先ではスマホにピタッと吸着してワイヤレス充電、急ぎたい時は内蔵ケーブルで有線充電、自宅やデスクではワイヤレス充電器としても使えます。

モバイルバッテリーに欲しい機能を、この1台に集約しました。

■Qi2.2対応。ワイヤレスでも最大25Wの高出力充電

MagSafe対応スマートフォンに吸着しながら、ケーブルレスで充電可能。

Qi2.2充電規格に対応し、ワイヤレスでも最大25Wの高出力充電を実現しました。

iPhone 17 Proを30分充電した場合、Qi 7.5Wでは約17％に対し、Qi2.2では約36％まで充電できます。

■内蔵USB-Cケーブルで最大35W出力

本体にはUSB-Cケーブルを内蔵しており、別途ケーブルを持ち歩かなくても有線充電が可能です。

有線充電時は最大35W出力に対応し、iPhone 17 Proを30分で約70％まで充電可能。

ケーブル長は約22cmで取り回しやすく、脱着式のため万が一の断線時にも交換できます。

■半固体系バッテリーセル採用。燃えにくさと安全性に配慮

発火原因となる電解液を10％以下に抑えた半固体系バッテリーセルを採用。

落下・繰り返し使用・釘刺しなどを想定した検査項目をクリアし、CIO独自の安全基準「NovaCore C2」と、熱探知による出力制御を行う「NovaSafety S2」を搭載しています。

高出力充電でも、より安心して使える設計を目指しました。

※半固体系＝当社定義に基づく運用上の呼称です。

■10000mAhの大容量で、スマホからタブレットまで幅広く充電

10000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォンの複数回充電に対応。

iPhone 17 Proはワイヤレス充電時で約1.41回、USB-Cケーブル充電時で約1.46回充電できます。

さらに、iPad AirやMacBook Airなどにも対応し、外出先での予備バッテリーとしても活躍します。

■360°リングスタンド搭載。充電中も快適に使える

背面には、360°自在に動くリングスタンドを搭載。

動画視聴やビデオ通話時にはスマホスタンドとして、手持ちで使う際にはスマホリングとして使用できます。

充電しながらでもスマートフォンを快適に操作でき、使い方に合わせて活躍します。

製品仕様

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

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