【西武渋谷店】THE LAST ありがとう、渋谷。

株式会社そごう・西武

西武渋谷店は２０２６年９月３０日（水）をもって営業を終了いたします。渋谷の街とともに歩み、これまで多くのお客さまに支えられてきました。営業終了まで残り１００日となる節目に、これまでのご愛顧への感謝をお伝えするとともに、思い出を振り返るさまざまなイベント開催のご案内をいたします。

■A館ショーウインドーで営業終了１００日前カウントダウンスタート

西武渋谷店の象徴的な明治通り沿いの大きなショーウインドーで、営業終了までの残り日数を表示するカウントダウンを実施いたします。今まで開催してきたさまざまなイベントや催事の写真をフィルム風に展示し５８年間のお客さまとの思い出を振り返ります。

■西武渋谷店の歴史を振り返る写真展＃シブヤノオモイデ

１９６８年の開店当時から現在までの主要プロモーションや改装の歴史などを振り返る写真展を開催。

１９６８年開店当時の西武渋谷店改装前のA館1階＝エントランス

会場ではお客さまの西武渋谷店との思い出を募集するメッセージスペースを設置、西武渋谷店公式Xのアカウントでも＃シブヤノオモイデ キャンペーンを同時開催いたします。また、集まったメッセージや写真は９月からA館１階＝ショーウインドーで展開いたします。西武渋谷店の最後のショーウインドーをお客さまからいただいたメッセージや写真でつくりあげます。

■会期：７月８日（水）～８月３１日（月）

■会場：B館１階＝プロモーションスペース

■メッセージ募集期間：７月８日（水）～８月３日（月）

■西武渋谷店限定『ハチふる』販売

ハチふるぬいぐるみ 渋谷スクランブルモード（西武渋谷店オリジナルデザイン）

ハチふるぬいぐるみ 渋谷スクランブルモード（西武渋谷店オリジナルデザイン）を１００体限定販売。ファッションの街・渋谷の中心としてカルチャーを牽引してきた西武渋谷店らしい、ブルーのジャケットとヘッドフォンを付けたファッショナブルなデザインです。

■７月８日（水）発売

■A館地下１階＝西武食品館 渋谷土産コーナー

■価格：２,７５０円

『THE LAST ありがとう、渋谷。』概要

■９月３０日（水）まで ■各階＝対象売場

くわしくはこちらから：https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/thelast

※本リリースの掲載画像はイメージです。

-西武渋谷店-

・住所：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号：03-3462-0111 （代表） 営業時間：午前10時～午後8時