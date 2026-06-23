「マリー・アントワネット・スタイル」本展オリジナルグッズや、横浜ならではのスペシャルコラボ、イベントなど、マリー・アントワネットの世界観をさらにお楽しみいただける企画をご紹介

「マリー・アントワネット・スタイル」広報事務局

横浜美術館で開催する「マリー・アントワネット・スタイル」［会期：2026年8月1日（土）～11月23日（月・祝） 会場：横浜美術館］では、展覧会の世界をさらにお楽しみいただけるさまざまな企画をご用意しております。展覧会と合わせて多くの方にご紹介いただきますよう、お願いいたします。

開催概要

展覧会名：マリー・アントワネット・スタイル

会期：2026年8月1日（土）～11月23日（月・祝）

会場：横浜美術館（横浜市西区みなとみらい3-4-1）

休館日：毎週木曜日 ※ただし8月13日、9月24日、11月19日は開館

開館時間：10:00-18:00／11月21日・22日は20時まで（入場は閉館の30分前まで）

主催：横浜美術館、ヴィクトリア＆アルバート博物館、読売新聞社、日本テレビ放送網

展覧会公式サイト： https://www.marie2026.jp

〇コラボグッズご紹介 ※価格はすべて税込

芦屋ロサブラン 日傘

販売価格：33,000円

完全遮光日傘をはじめとした遮光・UVケアブランド「芦屋ロサブラン」とのコラボレーション日傘。

マリー・アントワネットの世界観からインスピレーションを受けた、気品あふれるエレガントなデザインです。

メゾン ド フルール トートバッグ／ポーチ

販売価格：トートバッグ9,900円／ポーチ6,600円

「メゾン ド フルール」と、「マリー・アントワネット・スタイル」との特別なコラボアイテムが登場。

ニナス オリジナル マリー・アントワネット ティー

マリー・アントワネット・スタイル リミテッドエディション

販売価格：5,508円

フランスの老舗紅茶ブランド「ニナス マリー・アントワネット」のシグネチャーティーが、限定コラボBOXで登場。マリー・アントワネットが愛したヴェルサイユの秘密の庭で育まれた希少なりんごとバラが華やかに香るフレーバーティー缶を、ニナスとV&Aのダブルネームの箔押しが美しいファブリック柄のBOXに収めました。

選べるニナスのグッズ付きです！



(C)NINA’S MARIE-ANTOINETTE

※どちらか1つお選びいただけます。

〇王妃のモノグラム「MA」や出展作品でデザインされたオリジナルグッズも！

□マリー・アントワネットのモノグラム「MA」

ロゴトートバッグ 各1,760円ロゴニットトートバッグ 1,980円ロゴポーチ 各880円

□出展作品をモチーフにデザインされたグッズ

～ドレスの柄をグッズ化～ ストラップ 2,530円、シュシュ 2,970円、折りたたみスリッパ（巾着付き） 4,730円～出展作品をオリジナルイラストに書き起こし～ トートバッグ 4,180円、ハンカチ 1,650円、マグカップ 1,980円、マシュマロ 648円ラインストーングラス 各3,960円 ブレスレットの留め具／ダイヤモンドのボウ形装飾クッション 7,700円ミニ巾着（ブラインド） 各990円 ※ランダム商品シアーソックス 各2,200円 オレンジ／ブルー ※サイズ22～25cm対応ドレスチャーム（ブラインド） 各1,100円 ※ランダム商品

※特設ショップへの入場には、当日有効の展覧会チケットが必要です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各商品の在庫には限りがあります。一部商品は購入個数制限を設けることがあります。

※グッズは会期途中から一部売り切れる可能性があります。

また会期途中から新しい商品が追加される可能性もあります。

※転売目的でのご購入は固くお断りします。

〇コラボレーション

「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」にて特別コースを提供！

フランス料理「アジュール」にて、展覧会開催期間に合わせ、本展の世界をテーマにした特別コース「Petit Trianon(プチ・トリアノン) ～マリー・アントワネットの追憶～」が提供されます。

マリー・アントワネットが好んで食したと言われるフランスおよび故郷オーストリアの料理や、18世紀に宮廷で饗されていた伝統料理など、マリー・アントワネットにゆかりのあるメニューで構成した特別コースです。

コース概要

期間：8月1日（土）～11月23日（月・祝）※火水定休（祝日を除く）

場所：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル フランス料理「アジュール」（2階）

時間：ランチ 平日 12:00～14:00（L.O.） 土日祝 11:30～14:30（L.O.）

ディナー 平日 18:00～20:00（L.O.） 土日祝 17:30～21:00（L.O.）

料金（税サ込）：13,500円（ランチ・ディナー同一）

予約・お問い合わせ：045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

詳しくはこちら：https://www.icyokohama-grand.com/offer_restaurant/marie_antoinette/

〇関連イベント

講演会「マリー・アントワネット：スタイル・アイコン」

講師：サラ・グラント（Dr.）

（ヴィクトリア＆アルバート博物館 シニア・キュレーター／本展企画者）

日時：2026年8月1日（土）14:00～15:30

会場：横浜美術館・レクチャーホール ※日英逐次通訳付き

要事前申込み。横浜美術館ウェブサイトで7月1日（水）10時より受付開始（先着順）。

他にも会期中さまざまな関連企画を予定しております。詳細は後日、横浜美術館ウェブサイト等にてお知 らせいたします。

Monogram：Kellenberger-White

Created by the V&A - touring the world