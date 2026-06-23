【札幌展 初開催】第1回 IT・情シスDXPO札幌′26　システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第1回 IT・情シスDXPO札幌’26

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/sapporo/system/

会期：2026年7月2日(木)・3日(金) 会場：アクセスサッポロ 大展示場

主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業などを展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、7月2日(木)・3日(金) の2日間「第1回 IT・情シスDXPO札幌’26」をアクセスサッポロにて盛大に初開催する。本展は、システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための『商談型展示会』であり、来場対象者は、情報システム、システム開発・運用・保守部門および、経営・経営企画、DX推進、人事・採用部門の方々である。

システム開発・情シス部門の皆様必聴の専門セミナーを総計16セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。ITインフラ・セキュリティコースでは、NTTドコモでの研究開発を経て北海道科学大学 准教授としてシステム開発研究に取り組む杉尾信行氏が、生成AIを活用したセキュリティ対策の可能性や、AI時代に顕在化する新たな脅威について解説。またシステム・アプリ開発コースでは、ITストラテジストとして企業のDXを支援する(株)プラスラス 代表取締役 中井隆介氏が、システム開発工程におけるAIエージェントの活用例を紹介するなど、情報システム部門はもちろん、DXを推進する経営者必聴のセミナーが多数開催される。

IT・情シスDXPO札幌’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、業務効率化・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HPへ https://fox.dxpo.jp/sapporo/system/

＜本リリース・本展に関するお問合せ先＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞

https://fox.dxpo.jp/sapporo/system/