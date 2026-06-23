1分施工を実現する「天然木マグネットスクウェア」を、新宿OZON・MOCTIONにて7月1日～限定展示！内装壁の「木質化」を、もっと自由で軽やかに。

モザイクスタイル

壁面用マグネットアートパネルを展開する「Mosaic Style（モザイクスタイル）」が、2026年7月1日～東京都新宿区の国産木材活用拠点『MOCTION（モクション）』にて、磁石の力で自由に着脱できる天然木マグネットパネルの特別展示を実施いたします。

「木を置く」のではなく「空間を木で包む」。施工のハードルを極限まで下げた本プロダクトにより、現代の都市空間における「木質化」の新しいスタンダードを提示します。

オフィスのちょっとしたアクセントと消臭効果クロスの上からスチールシートをタッカーで止めるだけ。画鋲の穴より小さいので、現状回復の心配はいりません。

なぜ、今「木パネル × マグネット」なのか？

現在、建築業界ではウッドショックを経て、改めて国産材の活用や脱炭素（カーボンニュートラル）への取り組みが加速しています。しかし、オフィスや商業施設の内装において、「木」の導入には常に以下の壁が立ちはだかってきました。

施工の手間とコスト

職人の手配や接着剤の乾燥待ちによる工期の長期化。

原状回復の制約

賃貸オフィスや期間限定ショップでは、壁面への直接施工が困難。

メンテナンス性

一部が破損・汚損した際の貼り替えにもコストとエネルギーが発生する。

これらの課題を「マグネット形式による着脱」というシンプルなアイデアで突破したのが、当社の木パネルシリーズです。工事をすることがなく、壁面へはタッカーで取り付けるため現状回復の心配をせずに好きなタイミングで交換ができます。（タッカーはホチキスの穴より小さい穴での取付け）

部分的に取り外し、メンテナンスも工事不要で底コスト。天然素材をアートとして飾り、廃棄をせずに永く使う

「木質化」が求められる背景と、解決すべき課題

現在、オフィスや公共空間において、木材を利用する「木質化」が急速に注目されています。

それは単なる流行ではなく、以下のエビデンスに基づいた「空間価値の向上」が求められている。

ウェルビーイング

木の視覚的効果によるストレス軽減とリラックス効果。

室内環境の改善

天然木が持つ優れた「調湿機能」と、音の反響を抑える「吸音・拡散特性」。

脱炭素社会への貢献

炭素を固定化する木材の活用による、ESG経営への寄与。

しかし、従来の木質化工事は「多額の施工費」「長い工期」「原状回復が不可能」という3つの高い壁がありました。

Mosaic Styleは、「マグネット工法」というイノベーションにより、これらの課題を緩和させます。

木のポテンシャルを最大限に引き出す設計

本マグネットスクウェアは、単に表面に木を貼っただけの板ではなく、木質化による木の特性を多角的に引き出す設計を施しています。

視覚と触覚の「ゆらぎ」をデザイン

天然木ならではの不規則な木目や節、厚みの違いによる凹凸は視覚的にも「ゆらぎ」をもたらします。マグネット式のため、パネルの向きや配置を現場で微調整でき、意図した通りの空間演出が可能。

音響・空気環境の最適化

木材は多孔質な構造を持っており、音が刺さらないマイルドな響きを作ります。会議室やコワーキングスペースの壁面を本パネルで木質化することで、反響音を抑え、集中力を高める環境を構築できます。

「可変性」という新しいサステナビリティ

一度貼ったら壊すしかない従来の内装とは異なり、マグネットパネルは「再利用」が前提です。移転時や模様替えの際も、パネルを剥がして次の場所へ持っていくことができる。

これこそが、真の意味でのエコロジーな木質化の姿

「音」と「断熱」を考慮した設計木目 や 厚み違い の視覚的な「ゆらぎ設計」

アップサイクル・コレクション

本展示では、企業から出た廃材をマグネット加工したパネルや、地域の未利用材・役割を終えた木材をアップサイクルし、現代のオフィスや公共空間に馴染む「機能的アート」へと昇華させたラインナップも公開しています。

施工の壁を壊し、誰もが資源循環に参加できる「新しい木質化」の形をご体感ください。

「木版」を用いたアートパネル「りんご箱」からのアップサイクル

展示会概要：新宿OZON/5F『MOCTION』で2週間

本展示では、カタログやWEB画面では伝わりきらない「木の重量」や「マグネットの吸着力」を、実際に手に取ってご体感いただけます。

開催期間： 2026年7月[１日] ～ 7月[14日]（2週間限定）

会場： 国産木材の魅力発信拠点「MOCTION（モクション）」

住所： 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー リビングデザインセンターOZONE 5F

入場料： 無料

対象： エンドユーザーをはじめ、設計事務所、デザイン会社、インテリアコーディネーター、自治体関係者、ディベロッパー、施設・店舗オーナー等

Mosaic Style

「廃棄しないサステナブルな模様替え」

Mosaic Styleは、素材の価値を再定義し建築業界の無駄を解消する「マテリアル・プラットフォーム」を目指すと共に、「人手不足」や「廃棄物削減」という2つの大きな課題解決も意識しています。これからの未来への繋ぎとして「環境負荷を抑えつつ、ストーリー性のある空間を作りたい」という要望に、地域の未利用材やアップサイクル材で「語れる内装」をご提案いたします。

公式サイト：https://mosaic-tile.style

Instagram：https://www.instagram.com/mosaic_style_lab/

お問い合わせ：info@mosaic-tile.style

MOCTION

館長に建築家の隈研吾氏を迎え、国産材の可能性を広く発信しています。

全国各地と連携し、展示・セミナー・ワークショップなどを行うことで、国産材の魅力を発信する拠点となっています。

MOCTION公式HP：https://moction.jp