「【推しの子】」ルビー役の卒業生声優・伊駒ゆりえさんが来校！ 7/5（日）はAMGでアニメアフレコ体験をしよう

学校法人吉田学園

「伊駒ゆりえさんとアフレコ体験」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.amgakuin.co.jp/events/65287?nsdqr=1057&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1(https://www.amgakuin.co.jp/events/65287?nsdqr=1057&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1)

第一線で活躍する声優・伊駒ゆりえさんがゲスト

「【推しの子】」ルビー役をはじめ、「ツインズひなひま」ひなな役、「渡くんの××が崩壊寸前」石原紫役などで活躍中の声優・伊駒ゆりえさんと一緒にアフレコ体験ができるオープンキャンパスを開催します。

初心者でも参加しやすいアフレコ体験

本イベントは、実際の収録現場さながらの台本や機材を使い、声優の仕事や表現のポイントに触れられる体験を提供します。

在校生や担任がサポートに入るため、演技やアフレコが初めての方でも安心してご参加いただける内容です。

声を使った仕事に興味がある方や、将来声優を目指している方に向け、現場や学校の雰囲気を知る機会として実施されます。

学校説明・個別相談も同時開催

当日はアフレコ体験に加え、声優学科のカリキュラム説明や、在校生との交流、個別入学相談もおこないます。

声優という職業への理解を深めるとともに、進路選択の参考としてご参加いただける機会です。

【ゲストプロフィール】

伊駒ゆりえさん（81プロデュース所属／2020年卒業）



〈主な出演作品〉

「【推しの子】」ルビー、「渡くんの××が崩壊寸前」石原紫、「ツインズひなひま」ひなな、「よわよわ先生」椋林瑞希、「おじゃる丸」マリン／バー子、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』シマ

(C) 赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

【開催日時・場所】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/748_1_d2ac8a7cfcf7dc7b3810f975374c2207.jpg?v=202606231151 ]

※開催日時や場所は予定です。最新情報は公式HPにてご確認ください

※ご入学を検討されている方のためのオープンキャンパスです。お申し込みが多い場合、ご入学を希望されない方のご来場をお断りする場合がありますので予めご了承ください



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AMGのオープンキャンパスでは、学院や学科について詳しく解説する説明会に加え、ゲストをお招きしたスペシャルイベントや体験型のイベントを行っています。



▼全学科のイベント詳細・お申し込みはこちら

https://www.amgakuin.co.jp/opencampus

AMGの声優学科

在学中からプロの現場を経験し芸歴を増やすことで、夢に向かって大きくリード。卒業生には、ベテランから若手まで業界の第一線で活躍する声優が数多くいます。現役プロ声優による技術を磨くレッスンはもちろん、クラス担任による豊かな人間性・社会性を磨くマネジメントも充実。学生一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサポート体制を整えています。養成所合格を含まない、プロダクションへの直接所属率は92％(2026年度実績)。卒業後すぐにチャンスを掴める声優を育てます。



▼学科紹介ページ

https://www.amgakuin.co.jp/course/voice



▼体験説明会一覧

https://www.amgakuin.co.jp/opencampus?department=part-voice

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。

邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

【デジタル・郵送が選べる】2027年度入学生向けパンフレットのお申し込みはこちら

https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23(https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23)

2027年4月入学生対象【20万円免除】AO入学制度〈第一期〉出願受付中

https://www.amgakuin.co.jp/school/guideline

学院概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/748_2_d8ce08e270f51012ed20123a214d627e.jpg?v=202606231151 ]