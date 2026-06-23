【1日1組限定】Snow Peak機材と厳選食材で楽しむ、“本気の贅沢”を追求した高級宅配BBQサービスを販売開始

株式会社オーティーズ

株式会社オーティーズ（本社：大阪市西区立売堀）が運営する手ぶらレンタルバーベキューサービス「アップグリル」は、Snow Peak機材を採用し、統一感のあるアウトドア空間を演出した新BBQプラン「Snow Peak Premium BBQプラン」の販売を開始いたしました。

Snow Peak Premium BBQプラン詳細： https://bbq-upgrill.com/plan/snowpeak/

Snow Peakで統一した、“本気の贅沢”を追求した高級宅配BBQ

アップグリルでは、「もっとオシャレに、もっと快適にBBQを楽しんでほしい」という想いから、全国でも珍しいSnow Peak機材で統一した高級宅配BBQプラン「Snow Peak Premium BBQプラン」を企画しました。 チェア、テーブル、BBQコンロ、クーラーボックスはもちろん、プレートやタンブラーに至るまでSnow Peak製品で統一。 利用者は手ぶらで指定場所へ向かうだけ。 まるで高級アウトドアレストランのような空間を、公園・海・川・会社敷地などお好きな場所でお楽しみいただけます。 食事をするためのBBQではなく、“アウトドア空間そのものを楽しむ体験”を提供します。

【使用機材】

・タープ ヘキサエヴォ Pro.

・アイアングリルテーブル

・マルチファンクションテーブル

・ローチェア30

・リフトアップBBQ BOX

・ハードロッククーラー

・プレート・ボール・パーティープレート

・サーモタンブラー470

・まな板・包丁・ハサミ・ペティナイフ

ローチェア30リフトアップBBQ BOXテーブルウェア包丁まな板

みんなで囲みながら焼いて食べる、“コミュニケーション型BBQ”

これまでのBBQでは、食事テーブルと離れた場所にコンロを設置することが一般的で、「焼き担当」の人だけが調理に集中し、会話や団らんを十分に楽しめないという課題がありました。 本プランでは、テーブル中央にBBQコンロを組み込めるスタイルを採用。 参加者全員で火を囲みながら、焼き上がる時間そのものを楽しめるレイアウトとなっています。焼く人と食べる人を分けず、会話をしながら食事を楽しめる“コミュニケーション型BBQ”を実現しました。 企業懇親会や福利厚生イベント、友人同士の集まり、ファミリー利用など、さまざまなシーンで特別な時間を演出します。

重い荷物は不要。手ぶらで楽しめる出張型BBQサービス

本プランは、機材の運搬・設営・撤収・ゴミ回収まですべてスタッフが対応する出張型BBQサービスです。 利用者は食材や機材を準備する必要がなく、手ぶらで本格BBQを楽しめます。 大阪府内を中心に、公園・海・川・会社敷地など、ご希望の場所へ機材と食材をお届け。面倒な準備や片付けに時間を取られることなく、参加者全員がBBQを満喫できます。

空間だけではなく、食材にもこだわりました

Snow Peak機材による上質なアウトドア空間にふさわしい食材として、メニュー内容にも徹底的にこだわりました。 メインには、厚切り特上タンや上ハラミステーキを採用。 さらに、丸ごと玉ねぎローストやカマンベールチーズのベーコン包み焼きなど、アウトドアならではの調理を楽しめるメニューもご用意しています。 食事を提供するだけではなく、焼き上がる香りや音、仲間と火を囲む時間そのものが思い出になるような内容を目指しました。 最後はスモアを囲みながら、ゆったりとしたアウトドア時間をお楽しみいただけます。

【食材内容】

・上ハラミステーキ

・厚切り特上タン

・阿波尾鶏

・ホルモンミックス

・骨付きウインナー

・焼きとうもろこし

・丸ごと玉ねぎロースト

・カマンベールチーズのベーコン包み焼き

・スモア（マシュマロ・チョコ・クッキー）

■プラン概要

写真はイメージです。写真はイメージです。

プラン名：Snow Peak Premium BBQプラン

価格：8,800円（税込）/ 1名

1日1組(10名迄)限定

プラン詳細： https://bbq-upgrill.com/plan/snowpeak/

手ぶらBBQサービス「アップグリル」について

「アップグリル」は、株式会社オーティーズが運営する手ぶらBBQの宅配レンタルサービスです。2012年のサービス開始以来、大阪府を中心とした関西エリアで事業を展開し、累計30万人以上にBBQサービスを提供してきました。

同サービスが大切にしているのは、「ただ食事をするためのBBQ」ではなく、「アウトドアで過ごす特別な時間そのものを楽しんでもらうこと」。その想いから、機材選びにもこだわり、Colemanをはじめとするアウトドアブランドの製品を積極的に採用しています。

また、アップグリルではBBQ機材や食材を利用者の希望する場所へ届けるだけでなく、場所取りや設営、片付け、ゴミ回収まで一括で対応。公園や海辺、河川敷、企業敷地など、さまざまなロケーションで手軽に本格的なアウトドア体験を楽しめるサービスとして、多くの利用者に支持されています。

近年では企業の懇親会や福利厚生イベント、自治体イベントなどでの利用も増加。アウトドア初心者でも気軽に楽しめるサービスとして、関西エリアを中心に利用の輪を広げています。

そして今回発表した「Snow Peakプレミアムプラン」は、アップグリルがこれまで培ってきた“手軽さ”と“本格アウトドア体験”をさらに進化させた新たな提案です。アウトドアブランドの魅力をより身近に感じながら、ワンランク上のBBQ体験を提供していきます。

公式サイト：https://bbq-upgrill.com/

公式LINE：https://lin.ee/XgkVvn7

Instagram：https://www.instagram.com/bbq.upgrill/

株式会社オーティーズ

■会社概要

会社名：株式会社オーティーズ

代表取締役：脇坂 純

所在地：大阪市西区立売堀2丁目4-5 DGビルなにわ筋6F