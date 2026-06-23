【旭川市初】フランス菓子の祭典「フランス パティスリーウィーク2026」にパティスリーアンジュール2018が参加。加賀棒茶とショコラが調和する限定シャルロットを販売。

パティスリーアンジュール２０１８

■ ニュース概要

北海道旭川市の「パティスリーアンジュール2018」（オーナーシェフ：田中 さおり）は、2026年7月1日（水）から7月31日（金）まで開催される日本最大級のフランス菓子の祭典「フランス パティスリーウィーク 2026」に参加いたします。

本イベントは、全国の参加洋菓子店が共通のテーマに沿ったお菓子を期間中に提供する、一般社団法人日本フランス菓子協会が主催する祭典です。今年のテーマはフランスの伝統菓子「シャルロット」であり、当店は旭川市のパティスリーとして初めてこのイベントに参加いたします。

■ 旭川初参加の背景と、地域への想い

これまで旭川市内からの参加店舗がなかった中、パティスリーアンジュール2018が初めて参加することで、旭川のスイーツファンの皆様に「フランス パティスリーウィーク」という全国的なお菓子の祭典を身近に楽しんでいただくきっかけになればと考えております。

■ 2026年の提供商品：『シャルロット・ショコラと加賀棒茶』

今年の共通テーマである伝統菓子「シャルロット」を、アンジュール流に仕立てました。今回は、石川県産の「加賀棒茶」が持つ芳ばしく澄んだ香りに着目し、ショコラと組み合わせた奥深い味わいの和洋折衷の菓子を完成させました。

シャルロット・ショコラと加賀棒茶

こだわり1：加賀棒茶とショコラのマリアージュ

ショコラ・オ・レとショコラ・ノワールをブレンドしたまろやかなショコラムースに、香り高い加賀棒茶のブリュレを合わせました。棒茶の軽やかな香ばしさとショコラの深みが重なり合い、上品な余韻が続きます。

こだわり2：特別感をこめた5層の構成

加賀棒茶の粉末をあしらったシャンティと、キャラメリゼしたクルミ

ショコラ・オ・レ＆ノワールのまろやかなショコラムース

香り高い加賀棒茶のブリュレ

食感のアクセントとなる、キャラメリゼしたクルミ

加賀棒茶の粉末を練り込み、風味豊かに焼き上げたビスキュイ・ア・ラ・キュイエール

丸八製茶場 献上加賀棒茶

販売形態：

プティガトー（1個）：750円（税込）

アントルメ（4号サイズ/12cm）：3,900円（税込）

■ オーナーシェフ 田中 さおりの想い

「2月に発表した『ショコラシック』からの塩チョコクッキー継承同様、私たちが大切にしているのは、素材を生かし季節感を大切に丁寧にお作りすることです。修業時代に“素材の味がお菓子の味をかたち作る”と知ってから、当店では北海道の豊かな大地が育んだ良質な卵や乳製品など、この地で手に入る素材の持ち味を最大限に引き出すことにこだわり続けてきました。今回はフランスの伝統菓子であるシャルロットに、和の気品ある『加賀棒茶』の持ち味を生かして上質な美味しさに仕上げています。旭川の皆様、そしてこの地を訪れる皆様の毎日に、アンジュールのお菓子が幸せなひと時を彩ることができますよう、心を込めてお届けいたします。」

オーナーシェフ 田中 さおり

■ 開催概要・店舗情報

企業名 パティスリーアンジュール2018

イベント名 フランス パティスリーウィーク 2026

販売期間 2026年7月1日（水）～7月31日（金）

販売場所 パティスリーアンジュール2018 店頭（テイクアウトのみ）

所在地 北海道旭川市永山3条16丁目2-1

営業時間 11:00～18:00（土日祝は10:30～17:00）※月・火定休

電話番号 0166-74-4661

イベント公式URL https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-un-jour-2018/