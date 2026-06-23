【7月22日19:00～開催】広告代理店・SEO・SNS・Web制作会社が渋谷に集結--案件紹介と協業を生む“マーケターアライアンス交流会”をKOBUSHI BEERが開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月22日(水)19:00～ウェブマーケティング支援会社として長い実績を持つ幹事4名による、 マーケターアライアンス交流会を開催すると発表した。

2026年7月22日(水)19:00～広告&SEO&SNS&ウェブ制作のアライアンス交流会

【7月22日(水)19:00~】広告&SEO&SNS&ウェブ制作のアライアンス交流会 ～ 専門分野が異なるマーケター同士で仕事を創る

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5038494

専門性の融合で新たなビジネスを創る、マーケターの共創一夜

生成AIの急速な普及やマーケティングの自動化が進む昨今、企業の課題解決にはこれまで以上に高度で多角的な専門性が求められています。そこで、異なる強みを持つマーケターが手を取り合い、相互の案件紹介や協業を目指すアライアンス交流会を開催します。一概にウェブマーケターと言ってもその領域は広く、信頼できる外部パートナーとのアライアンス構築は、変化の激しい現代のビジネスにおいて非常に重要な営業戦略となります。本イベントでは、業界の第一線で活躍し深い実績を持つ4名の経営者が幹事を務め、参加者同士の強みを引き出しながら、新たなビジネスや案件創出につながるマッチングを徹底サポートいたします。フリーランスや経営者はもちろん、リモートワーク中心で横の繋がりを広げたい方や未経験の方まで、ぜひお気軽にご参加ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月22日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 5,000円 (事前決済)

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 6,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5038494

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社いンテグル 代表取締役 金子 亮太

株式会社いンテグル 代表取締役 金子 亮太

現在売上規模約100億を超える、広告代理店の発足初年度(採用時2名)に新卒第1期生(1名のみ)として入社。 広告代理事業のみならず、制作事業、複数の通販サイトや人材紹介、歯科求人サイト等、 複数事業の立ち上げ～オペレーション・顧客対応～収支管理など、広告の領域外の経験や社内営業組織の構築を主導。上記の経験を生かして、単なるWEB広告だけではなくクライアントのビジネスに寄り添ったプロモーションを意識。伸び悩んだ顧客の事業を伸長させたり、ゼロからWEB集客体制の構築などを行い、チーム売上は社内事情により新卒中心のチームながらも数年間社内TOPの売上を継続。 現在は、社員10名以下で半数が新卒ながらも売上規模数十億の組織を構築。数百案件を主導してきた実績から、広告のみならずWEB集客における様々な問題に対しての解決が可能。

andmedia 代表取締役 CEO 鳥越 凌

新卒でWebマーケティング企業にてSEOディレクターとして約3年間従事後、2019年4月に独立しand media株式会社を設立。自身が運営するアフィリエイトサイトを半年で1,200万円で売却。並行してITプロパートナーズ（現Hajimari.inc）のオウンドメディアコンサルティングを担当。同年9月よりトレンダーズ株式会社にてギフトEC「anny.gift」のメディアプロデューサーを務めながら、副業としてSEOコンサルティングやサイト運営を継続中。

andmedia 代表取締役 CEO 鳥越 凌

株式会社マイアミグラフィックス 代表取締役 井上 将之

株式会社マイアミグラフィックス 代表取締役 井上 将之

大学時代の90年代半ばにMacintoshを購入しillustrator・Photoshopでのデザインを開始。卒業後は大手OA機器会社に営業職で勤務し営業No.1を達成するも再度デザインの道を志し、原宿にあるデザイン事務所に勤務。そこでJJやCancam、ViVi、Popteen、egg、men’s eggなど数多くの雑誌媒体や広告媒体のディレクションに従事。その後そこで得た知見をもとに2007年株式会社マイアミグラフィックスとして独立。優れたビジュアルデザインで雑誌媒体に限らずさまざまな企業や官公庁、アスリートのプロモーション・ブランディングに携わる。現在ではWORKMANの年間カタログやイメージビジュアルを全て担当し、WORKMANブランディングのメインを担っている。またデザイン経営を基にした企業ブランディングでは数多くの実績を残している。

株式会社物語設計 代表取締役 兵頭 諒

1999年生まれ。 大学時代に福島の復興事業に携わる中で、「良い挑戦が世の中に知られず埋もれている」現実を知る。 現在は株式会社物語設計を経営し、経営者、エンジェル投資家、Jリーガー、政治家、地域プロジェクトなど、挑戦する人の物語をSNS・映像を通じて発信。 これまで100万再生超えのSNSアカウントを6アカウントプロデュース。 採用・集客・ブランディング支援を行う傍ら、能登復興プロジェクト、福島活性化プロジェクト、十勝ボールパーク構想など地方創生事業にも参画。 「挑戦者が応援される社会をつくる」をテーマに活動中。

株式会社物語設計 代表取締役 兵頭 諒

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponcer/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/