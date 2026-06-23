【参加無料・予約不要】スピードワゴン 小沢一敬氏 による特別講演会『 KOMONO超会議 』を三重県菰野町にて7月19日(日)開催。テーマは「流される生き方」

ハウスクラフト株式会社

愛知・三重・岐阜で注文住宅を手掛けるハウスクラフト株式会社（本社：三重県三重郡菰野町）は、各分野の第一線で活躍する人々が集い、知恵や経験を分かち合う特別イベント『KOMONO超会議』を、2026年7月19日（日）に開催いたします。 今回は特別ゲストとして、お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬氏をお招きし、『流される生き方』をテーマにご講演いただきます。参加費は無料で、どなたでもご入場いただけます（※未就学児不可）。

豊かな自然に囲まれた菰野町に、スピードワゴン小沢さんがやってくる！『KOMONO超会議』とは

ハウスクラフト主催「KOMONO超会議」

三重県菰野町――。豊かな自然に囲まれたこの町に、各分野の第一線で活躍する人々が集い、知恵や経験を分かち合う特別な一日、それが「KOMONO超会議」です。 地域の方々に新しい視点や気づきを得ていただく場として企画され、当日は菰野町の未来への想いが響き合う、特別な時間をご一緒にお過ごしいただけます。

無類の読書家でもある小沢一敬氏が語る、テーマ『流される生き方』

お笑い芸人として第一線で活躍する小沢一敬氏は、無類の読書家としても知られています。ご自宅には1,000冊を超える書籍、2,000冊以上のマンガ、2,000枚を超えるCD・DVDを所蔵。麻雀や音楽など多彩な趣味を持ち、独自の感性と言葉で多くの人を魅了しています。

今回の講演テーマは『流される生き方』。 「自分らしく生きるとは？」 「流れに身を任せることの意味とは？」 「人生や仕事をもっと楽しむためには？」

ここでしか聞けない経験談や独自の考え方に触れることで、参加者の皆様にとって新しい視点や気づきが生まれる充実した時間をお届けします。

開催概要

お問い合わせ窓口：ハウスクラフト株式会社（TEL：059-340-5003）

- イベント名：小沢一敬氏講演会『KOMONO超会議』- 開催日時：2026年7月19日（日）開場 12:30 ／ 開演 13:30 ／ 終演 14:45- 開催場所：菰野町町民センターホール（三重県三重郡菰野町福村871-2）(https://maps.app.goo.gl/fvHMzamLaaSuFgb28)- 登壇者：小沢一敬氏（お笑いコンビ「スピードワゴン」）- 参加費：無料- 参加方法：予約不要（当日直接会場へお越しください） ※満席になり次第、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。ご希望のお客様はお早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。- 注意事項：未就学児のお子様はご入場いただけません。- 主催：ハウスクラフト株式会社- 後援：菰野町、菰野町教育委員会、金剛禅総本山少林寺湯の山道院

ハウスクラフトの秘密・密着動画

会社概要

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FoZJyTvYBdI ]- 会社名：ハウスクラフト株式会社- 所在地：〒510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村795-1- 代表電話：0120-54-2005- 事業内容：注文住宅・建築総合請負・住宅設備・建設管理- URL：https://www.house-craft.jp

ハウスクラフト株式会社 広報室

- TEL：059-394-2005- FAX：059-325-7500- Email：hc-press@house-craft.jp