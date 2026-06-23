赤福、丸広百貨店川越店「三重・愛知物産展」に出店｜夏期限定「赤福水ようかん」を7月1日（水）から数量限定販売

株式会社 赤福

夏期限定の「赤福水ようかん」

株式会社 赤福（三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田 朋恵）は、2026年7月1日（水）から6日（月）まで、丸広百貨店川越店 5階催場で開催される「三重・愛知物産展」に出店いたします。

会場では、夏期限定の「赤福水ようかん」を各日数量限定で販売するほか、赤福が手がける五十鈴茶屋の「季（とき）の羊羹 西瓜」や「おかげ犬サブレ（6枚入）」をご用意いたします。

※「赤福水ようかん」は、各日の予定数に達し次第、販売を終了いたします。

※「赤福餅」の販売はございません。

赤福の“あん”を、涼やかな夏の菓子に

「赤福水ようかん」は、北海道産小豆を使用したこし餡を、みずみずしく、すっきりとした甘さに仕立てた夏期限定の商品です。

折箱に流し込んだ「一枚流し」の水ようかんで、お好みの大きさに切り分けてお召し上がりいただけます。つるんとした口あたりと、ほどよく冷えた味わいを、ご家庭でゆっくりとお楽しみください。

冷凍の状態でお渡しするため、ご自宅で保管し、お好きなタイミングで解凍していただけます。夏の手土産や、ご家族で囲むひとときにもおすすめです。

五十鈴茶屋の季節商品もご用意

会場では、赤福水ようかんとあわせて、赤福が手がける五十鈴茶屋の商品も販売いたします。

夏の季節に合わせた「季（とき）の羊羹 西瓜」と、愛らしいおかげ犬をかたどった「おかげ犬サブレ（6枚入）」をご用意します。

伊勢からお届けする夏の菓子を、川越の皆様にもお楽しみいただけましたら幸いです。

西瓜（すいか）をかたどった夏らしい「季の羊羹 西瓜」おかげ犬をモチーフにした「おかげ犬サブレ」

出店概要

催事名 ：三重・愛知物産展

出店期間：2026年7月1日（水）～6日（月）

出店場所：丸広百貨店川越店 5階催場

（埼玉県川越市新富町2-6-1）

営業時間：午前10時～午後7時

※最終日は午後5時閉場

※営業時間や販売内容は、変更となる場合がございます。

※各商品は、予定数に達し次第、販売を終了いたします。

※「赤福餅」の販売はございません。

商品概要

■ 赤福水ようかん

北海道産小豆のこし餡を、すっきりとした甘さのみずみずしい水ようかんに仕立て、折箱に流し込んだ「一枚流し」の商品です。お好みの大きさに切り分けて、お召し上がりいただけます。

価格 ：1,200円（税込）

内容量 ：320g

賞味期限 ：約2カ月（冷凍状態）

※解凍後はお早めにお召し上がりください。

お渡し方法：保冷剤入りの保冷袋に入れてお渡しいたします。

特設ページ：https://www.akafuku.co.jp/pages/yokan/

■ 季（とき）の羊羹 西瓜

価格：500円（税込）

■ おかげ犬サブレ（6枚入）

価格：1,000（税込）

＜五十鈴茶屋について＞

五十鈴茶屋は、株式会社 赤福が手がける和洋菓子ブランドです。伊勢の風土や季節の移ろいを大切にしながら、素材の持ち味を生かした菓子づくりに取り組んでいます。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

オンラインショップ：https://shop.akafuku.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内 TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/

オンラインショップ ： https://shop.akafuku.co.jp/

株式会社 赤福のプレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/153142