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カンム、株式会社INQとIVS2026公式サイドイベント「ファイナンスミックスサミット」を共催
株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員 CEO：八巻渉）は、株式会社INQ（本社：東京都立川市、代表取締役 CEO：若林哲平）およびその他8社と、2026年7月2日（木）にIVS2026公式サイドイベント「ファイナンスミックスサミット」を共同開催いたします。
イベント概要
IVS2026公式サイドイベント「ファイナンスミックスサミット」
https://4s.link/ja/fmx_ivs?1
本イベントは、スタートアップが出資・融資・ベンチャーデット・補助金など、複数の資金調達方法を組み合わせ、成長資金を確保する「ファイナンスミックス」をテーマに、スタートアップ・起業家・VC・金融機関・ベンチャーデット・支援者が一堂に会し、交流しながら最新情報に触れられるイベントです。
場 所：QUESTION（https://question.kyoto-shinkin.co.jp/）
共 催：株式会社INQ、株式会社カンム、Siiibo証券株式会社、株式会社SEVENRICH Accounting、日本政策金融公庫、Funds Startups株式会社、株式会社Fivot、株式会社マイナビブリッジ、株式会社Yoii、株式会社IPPO
参加条件：本イベントへの参加には、原則としてIVS2026のチケット（IVS PASS／IVS PASS STUDENT／CORE PASS／CORE PASS Startupのいずれか）が必要です。
チケットのご購入はこちら（https://www.ivs.events/pass）
株式会社カンム 会社概要
会社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 執行役員 CEO 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。
BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。
私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートされた社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者：関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商）第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
関連リンク
ファイナンスミックスサミット
https://4s.link/ja/fmx_ivs?1