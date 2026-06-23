2028年4月、聖心女子大学現代教養学部に3学科「異文化コミュニケーション学科」「日本文化学科」「国際社会学科」を新設（設置構想中）ー開学以来のリベラル・アーツ教育を深化・発展

2028年4月、聖心女子大学現代教養学部に3学科「異文化コミュニケーション学科」「日本文化学科」「国際社会学科」を新設（設置構想中）ー開学以来のリベラル・アーツ教育を深化・発展