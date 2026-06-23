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2028年4月、聖心女子大学現代教養学部に3学科「異文化コミュニケーション学科」「日本文化学科」「国際社会学科」を新設（設置構想中）ー開学以来のリベラル・アーツ教育を深化・発展
聖心女子大学（東京都渋谷区／学長 安達まみ）は、現代社会の要請に応え、リベラル・アーツ教育を深化・発展させるため現代教養学部を再編、2028年4月に「異文化コミュニケーション学科」「日本文化学科」「国際社会学科」の3学科を新設します。新設の3学科では、国際環境の不安定化や社会のグローバル化等の諸問題に向き合い、言語、文学、メディア、歴史、政治、法律、経済、環境など、多角的な視点にもとづき、自らを知り他者とも対話を重ね、協力して課題を解決していく意識と能力を養います。
これにより、現代教養学部は7学科2専攻（異文化コミュニケーション学科、日本文化学科、哲学科、人間関係学科、国際社会学科、心理学科、教育学科 教育学専攻/初等教育学専攻）体制となります。新体制となる現代教養学部では、全学科を横断する大幅なカリキュラム改革を行うほか、ICTやAI技術の急速な発展に対応できる文理融合の教育（AI・データサイエンス教育等）の充実も図ります。
また、新たな学びや情報発信のための拠点を集約・強化するなど、教育研究環境を拡充し、東京都心に位置するキャンパスのポテンシャルを最大限発揮するためのキャンパス整備も計画しています。
■新設する学科の特色
現代教養学部 異文化コミュニケーション学科：
〜言語と文化から世界を理解し、人と人をつなぐ〜
言語や文学、芸術、メディアなどを通して異文化を理解し、多文化共生社会において異なる価値観をつなぐコミュニケーション力を育てる。
学位：学士（異文化コミュニケーション）
入学定員：72名
修業年限：4年
開設時期：2028年4月
現代教養学部 日本文化学科：
〜日本の文化を深く掘り下げ、自分の眼で世界を見る〜
日本語を駆使して日本の多様な文化と歴史を深く理解し、他者と共生しながら、自分の眼で世界を見て判断する力を育てる。
学位：学士（日本文化）
入学定員：72名
修業年限：4年
開設時期：2028年4月
現代教養学部 国際社会学科：
〜国際社会の仕組みを学び、世界の課題を考える〜
歴史、政治、経済、法などの視点から国際社会を多面的に理解し、地球規模の課題を分析し考える力を育てる。
学位：学士（国際社会）
入学定員：72名
修業年限：4年
開設時期：2028年4月
※設置構想中のため内容は変更となることがあります。また、学科の名称はすべて仮称です。
※2027年度までの入学者については、現行の学科・カリキュラム・教員指導体制に変更はありません。
■特設ページ
https://www.u-sacred-heart.ac.jp/brandnew
特設ページでは、「聖心リベラル・アーツの学び、拡がる。」をキーメッセージに、新学科の特徴、カリキュラム等を掲載しています。
▼本件に関する問い合わせ先
聖心女子大学 企画部 企画課
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5249
FAX：03-3407-6126
メール：kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、新たな学びや情報発信のための拠点を集約・強化するなど、教育研究環境を拡充し、東京都心に位置するキャンパスのポテンシャルを最大限発揮するためのキャンパス整備も計画しています。
■新設する学科の特色
現代教養学部 異文化コミュニケーション学科：
〜言語と文化から世界を理解し、人と人をつなぐ〜
言語や文学、芸術、メディアなどを通して異文化を理解し、多文化共生社会において異なる価値観をつなぐコミュニケーション力を育てる。
学位：学士（異文化コミュニケーション）
入学定員：72名
修業年限：4年
開設時期：2028年4月
現代教養学部 日本文化学科：
〜日本の文化を深く掘り下げ、自分の眼で世界を見る〜
日本語を駆使して日本の多様な文化と歴史を深く理解し、他者と共生しながら、自分の眼で世界を見て判断する力を育てる。
学位：学士（日本文化）
入学定員：72名
修業年限：4年
開設時期：2028年4月
現代教養学部 国際社会学科：
〜国際社会の仕組みを学び、世界の課題を考える〜
歴史、政治、経済、法などの視点から国際社会を多面的に理解し、地球規模の課題を分析し考える力を育てる。
学位：学士（国際社会）
入学定員：72名
修業年限：4年
開設時期：2028年4月
※設置構想中のため内容は変更となることがあります。また、学科の名称はすべて仮称です。
※2027年度までの入学者については、現行の学科・カリキュラム・教員指導体制に変更はありません。
■特設ページ
https://www.u-sacred-heart.ac.jp/brandnew
特設ページでは、「聖心リベラル・アーツの学び、拡がる。」をキーメッセージに、新学科の特徴、カリキュラム等を掲載しています。
▼本件に関する問い合わせ先
聖心女子大学 企画部 企画課
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5249
FAX：03-3407-6126
メール：kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/