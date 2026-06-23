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白鴎大学が「第20回学生法律討論会」を７月1日に開催 学生が民法の事例をめぐり白熱議論
白鴎大学（栃木県小山市／学長：北山修）法学部および法政策研究所は、7月1日（水）に「第20回 白鴎大学学生法律討論会」を開催する。事前に発表された民法の事例問題について、各参加団体の代表者が壇上で論旨を発表し、その内容について、ほかの参加団体や一般参加者との間で質疑応答を行う。出題者が、立論と質疑応答の内容をもとに審査する。一般の人も自由に見学が可能で、参加団体に質問することもできる。事前申し込み不要。
この討論会は2007年から開催されている法学部の恒例行事。例年、質の高い活発な討論が行われている。昨年は、売買契約の目的物の契約不適合と滅失に関する問題が出題され、白熱した討論が繰り広げられた。
優勝団体には豪華賞品が贈呈されるほか、優秀な質問をした者（上位3名）にも商品が贈られる。概要は以下の通り。
◆第20回 白鴎大学学生法律討論会
【日 時】
7月1日（水）15:00〜17:00
【場 所】
白鴎大学本キャンパス 白鴎国際ホール
（〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2、JR小山駅東口から徒歩1分）
【出 題・審 査】
香川 崇 教授（富山大学 経済学部）
【司 会】
川上 生馬（白鴎大学法学部 准教授）
【主 催】
白鴎大学法学部・白鴎大学法政策研究所
※詳細は下記URLを参照。
https://hakuoh.jp/event/info2026061201.pdf
（関連記事）
・白鴎大学が7月2日に「第19回学生法律討論会」を開催 ― 学生が民法の事例をめぐり白熱議論（2025.06.20）
https://www.u-presscenter.jp/article/8502
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
優勝団体には豪華賞品が贈呈されるほか、優秀な質問をした者（上位3名）にも商品が贈られる。概要は以下の通り。
◆第20回 白鴎大学学生法律討論会
【日 時】
7月1日（水）15:00〜17:00
【場 所】
白鴎大学本キャンパス 白鴎国際ホール
（〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2、JR小山駅東口から徒歩1分）
【出 題・審 査】
香川 崇 教授（富山大学 経済学部）
【司 会】
川上 生馬（白鴎大学法学部 准教授）
【主 催】
白鴎大学法学部・白鴎大学法政策研究所
※詳細は下記URLを参照。
https://hakuoh.jp/event/info2026061201.pdf
（関連記事）
・白鴎大学が7月2日に「第19回学生法律討論会」を開催 ― 学生が民法の事例をめぐり白熱議論（2025.06.20）
https://www.u-presscenter.jp/article/8502
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/