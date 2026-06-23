　白鴎大学（栃木県小山市／学長：北山修）法学部および法政策研究所は、7月1日（水）に「第20回 白鴎大学学生法律討論会」を開催する。事前に発表された民法の事例問題について、各参加団体の代表者が壇上で論旨を発表し、その内容について、ほかの参加団体や一般参加者との間で質疑応答を行う。出題者が、立論と質疑応答の内容をもとに審査する。一般の人も自由に見学が可能で、参加団体に質問することもできる。事前申し込み不要。

　この討論会は2007年から開催されている法学部の恒例行事。例年、質の高い活発な討論が行われている。昨年は、売買契約の目的物の契約不適合と滅失に関する問題が出題され、白熱した討論が繰り広げられた。

　優勝団体には豪華賞品が贈呈されるほか、優秀な質問をした者（上位3名）にも商品が贈られる。概要は以下の通り。

◆第20回 白鴎大学学生法律討論会

【日　時】

　7月1日（水）15:00〜17:00

【場　所】

　白鴎大学本キャンパス 白鴎国際ホール

　（〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2、JR小山駅東口から徒歩1分）

【出　題・審　査】

　香川 崇 教授（富山大学 経済学部）

【司　会】

　川上 生馬（白鴎大学法学部 准教授）

【主　催】

　白鴎大学法学部・白鴎大学法政策研究所

※詳細は下記URLを参照。

　https://hakuoh.jp/event/info2026061201.pdf

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・白鴎大学が7月2日に「第19回学生法律討論会」を開催 ― 学生が民法の事例をめぐり白熱議論（2025.06.20）

　https://www.u-presscenter.jp/article/8502

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