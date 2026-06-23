昭和株式会社、皇方NMN関連製品の商品写真とブランド資料を分けて管理
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昭和株式会社、皇方NMN関連製品の商品写真とブランド資料を分けて管理 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、商品写真とブランド説明資料を分けて管理する運用を整備しました。商品写真は実際の製品確認に使用し、ブランド説明資料は公開ページや報道関係者向け資料の補足情報として使用します。 健康食品関連製品では、画像の扱いが情報の分かりやすさに影響します。同社では、商品パッケージ、ラベル、ブランド資料、店舗案内用画像を区別し、掲載目的に合わせて選定します。生成画像やイメージ画像を実物写真の代わりとして扱わないことも確認項目に含めています。 昭和株式会社は、皇方ブランドの資料を継続して見直し、商品名、販売主体、問い合わせ先、ラベル上の基本情報を確認しやすい形で整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方NMN関連製品の商品写真とブランド資料を分けて管理 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、商品写真とブランド説明資料を分けて管理する運用を整備しました。商品写真は実際の製品確認に使用し、ブランド説明資料は公開ページや報道関係者向け資料の補足情報として使用します。 健康食品関連製品では、画像の扱いが情報の分かりやすさに影響します。同社では、商品パッケージ、ラベル、ブランド資料、店舗案内用画像を区別し、掲載目的に合わせて選定します。生成画像やイメージ画像を実物写真の代わりとして扱わないことも確認項目に含めています。 昭和株式会社は、皇方ブランドの資料を継続して見直し、商品名、販売主体、問い合わせ先、ラベル上の基本情報を確認しやすい形で整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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