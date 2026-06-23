第19回総合精度管理事業において「精度管理優良賞」を受賞しました
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株式会社環境管理センター（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：水落憲吾、以下「当社」）は、公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施する「第19回総合精度管理事業」において、当社技術センターが「精度管理優良賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。
総合精度管理事業は、作業環境測定における精度管理の状況を客観的に評価する制度として、作業環境測定機関および自社測定事業場を対象に実施されている事業です。作業環境測定を依頼する企業や事業者にとって、測定機関を選定する際の重要な指標の1つとなっています。
また、「精度管理優良賞」は、測定機関として登録している区分（第2号を除く）の項目すべてに同一年度で参加し、合格した機関にのみ授与されるものです。再試験で合格となった場合は受賞の対象とならないため、各項目における継続的な精度管理が求められます。
今回、当社技術センターは、対象となる全項目である「デザイン・サンプリング」「粉じん」「特定化学物質」「金属類」「有機溶剤」のすべてに合格し、「精度管理優良賞」を受賞しました。
この受賞は、当社技術センターの精度管理体制と技術力が、外部の精度管理事業において評価されたことを示すものです。
当社はこれからも、精度管理の徹底と技術力の向上に努め、信頼性の高いサービスの提供に取り組んでまいります。
公益社団法人 日本作業環境測定協会 概要
・設立：1979年
・会員数：872（2025年3月31日現在）
・事業内容：作業環境測定に関する技術向上や精度管理の推進
・ホームページ：https://www.jawe.or.jp/
株式会社環境管理センター 概要
・名称：株式会社環境管理センター
・本社所在地：東京都八王子市散田町三丁目7番23号
・代表者：代表取締役社長 水落憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、アグリ事業開発
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
配信元企業：株式会社環境管理センター
株式会社環境管理センター（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：水落憲吾、以下「当社」）は、公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施する「第19回総合精度管理事業」において、当社技術センターが「精度管理優良賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。
総合精度管理事業は、作業環境測定における精度管理の状況を客観的に評価する制度として、作業環境測定機関および自社測定事業場を対象に実施されている事業です。作業環境測定を依頼する企業や事業者にとって、測定機関を選定する際の重要な指標の1つとなっています。
また、「精度管理優良賞」は、測定機関として登録している区分（第2号を除く）の項目すべてに同一年度で参加し、合格した機関にのみ授与されるものです。再試験で合格となった場合は受賞の対象とならないため、各項目における継続的な精度管理が求められます。
今回、当社技術センターは、対象となる全項目である「デザイン・サンプリング」「粉じん」「特定化学物質」「金属類」「有機溶剤」のすべてに合格し、「精度管理優良賞」を受賞しました。
この受賞は、当社技術センターの精度管理体制と技術力が、外部の精度管理事業において評価されたことを示すものです。
当社はこれからも、精度管理の徹底と技術力の向上に努め、信頼性の高いサービスの提供に取り組んでまいります。
公益社団法人 日本作業環境測定協会 概要
・設立：1979年
・会員数：872（2025年3月31日現在）
・事業内容：作業環境測定に関する技術向上や精度管理の推進
・ホームページ：https://www.jawe.or.jp/
株式会社環境管理センター 概要
・名称：株式会社環境管理センター
・本社所在地：東京都八王子市散田町三丁目7番23号
・代表者：代表取締役社長 水落憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、アグリ事業開発
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
配信元企業：株式会社環境管理センター
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