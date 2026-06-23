放射性廃棄物管理システム市場は2030年までに44.5億ドルに達すると予測、原子力エネルギー拡大が長期的な廃棄物処理需要を押し上げ

放射性廃棄物管理システム市場は2030年までに44.5億ドルに達すると予測、原子力エネルギー拡大が長期的な廃棄物処理需要を押し上げ