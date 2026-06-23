オリジナルキャラクターを、1点からフルカラーで立体化 小ロット対応の『オリジナルフィギュア制作サービス』開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352878/images/bodyimage1】
クリエイター作品、企業キャラクター、店舗マスコット、イベント用グッズなどを、
フルカラー3Dプリントでオリジナルフィギュアとして制作。
フルカラー3Dプリントサービスを手がける株式会社グラフィッククリエーション
所在地：長野県東御市、代表取締役社長 山田 恭弘）は、オリジナルキャラクターや企業マスコット、アート作品などを立体化する『オリジナルフィギュア制作サービス』のウェブページを新設いたしました。
本サービスは、3Dデータをもとに、オリジナルフィギュアを1点から制作できる小ロット対応の3D造形サービスです。
Mimaki製フルカラー3Dプリンター「3DUJシリーズ」を使用し、キャラクターの色味や模様、細かなデザインを活かした立体表現を行います。
3Dデータをお持ちの場合はもちろん、データがない場合でも、イラストや写真をもとにした3Dデータ作成からご相談いただけます。
試作品、展示サンプル、販売用グッズ、ノベルティ、イベント向けフィギュアなど、少数から形にしたい制作案件に対応いたします。
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【『オリジナルフィギュア制作サービス』の特長】
1．1点から小ロット制作に対応
金型を必要としない3Dプリントの特長を活かし、1点のみの試作から少数での制作まで対応します。
「まずは1体だけ作りたい」「イベント用に少数だけ制作したい」といった案件にも適しています。
2．フルカラー3Dプリントによる色表現
フルカラー対応の3Dプリンターを使用し、造形と同時に色を再現します。
キャラクターの配色、模様、グラデーションなどを活かしたフィギュア制作が可能です。
3．3Dデータ作成から相談可能
完成済みの3Dデータがない場合でも、写真やイラストをもとにした3Dデータ作成をご相談いただけます。
オリジナルキャラクター、企業マスコット、アート作品など、さまざまなデザインの立体化に対応します。
4．用途に合わせた仕上げ加工
造形後の表面処理、コーティング、目のグロス加工など、用途や表現に合わせた仕上げにも対応します。
展示用、販売用、記念品用など、目的に応じた完成度を目指します。
5．法人・クリエイター双方の制作に対応
企業の販促物や展示用モデル、クリエイターの作品販売、イベント向けグッズなど、幅広い用途で活用できます。
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【想定される活用シーン】
・オリジナルキャラクターのフィギュア化
・企業キャラクター、店舗マスコットの立体化
・展示会やイベントで使用するサンプル制作
・クリエイター作品の小ロットグッズ化
・ノベルティや記念品としての立体物制作
・アート作品やイラスト作品の立体化
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【お見積りに必要なもの】
お見積りの際は、以下の内容をご用意いただくことで、確認がスムーズになります。
1．3Dデータ、または元となる写真・イラスト
2．希望するサイズ
3．制作数量
4．希望納期
5．使用目的
6．希望する仕上げ加工
対応データ形式は、.obj＋.mtl＋テクスチャ、.ply、.wrlなどです。
データの状態や形状によっては、造形用の調整が必要になる場合があります。
クリエイター作品、企業キャラクター、店舗マスコット、イベント用グッズなどを、
フルカラー3Dプリントでオリジナルフィギュアとして制作。
フルカラー3Dプリントサービスを手がける株式会社グラフィッククリエーション
所在地：長野県東御市、代表取締役社長 山田 恭弘）は、オリジナルキャラクターや企業マスコット、アート作品などを立体化する『オリジナルフィギュア制作サービス』のウェブページを新設いたしました。
本サービスは、3Dデータをもとに、オリジナルフィギュアを1点から制作できる小ロット対応の3D造形サービスです。
Mimaki製フルカラー3Dプリンター「3DUJシリーズ」を使用し、キャラクターの色味や模様、細かなデザインを活かした立体表現を行います。
3Dデータをお持ちの場合はもちろん、データがない場合でも、イラストや写真をもとにした3Dデータ作成からご相談いただけます。
試作品、展示サンプル、販売用グッズ、ノベルティ、イベント向けフィギュアなど、少数から形にしたい制作案件に対応いたします。
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【『オリジナルフィギュア制作サービス』の特長】
1．1点から小ロット制作に対応
金型を必要としない3Dプリントの特長を活かし、1点のみの試作から少数での制作まで対応します。
「まずは1体だけ作りたい」「イベント用に少数だけ制作したい」といった案件にも適しています。
2．フルカラー3Dプリントによる色表現
フルカラー対応の3Dプリンターを使用し、造形と同時に色を再現します。
キャラクターの配色、模様、グラデーションなどを活かしたフィギュア制作が可能です。
3．3Dデータ作成から相談可能
完成済みの3Dデータがない場合でも、写真やイラストをもとにした3Dデータ作成をご相談いただけます。
オリジナルキャラクター、企業マスコット、アート作品など、さまざまなデザインの立体化に対応します。
4．用途に合わせた仕上げ加工
造形後の表面処理、コーティング、目のグロス加工など、用途や表現に合わせた仕上げにも対応します。
展示用、販売用、記念品用など、目的に応じた完成度を目指します。
5．法人・クリエイター双方の制作に対応
企業の販促物や展示用モデル、クリエイターの作品販売、イベント向けグッズなど、幅広い用途で活用できます。
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【想定される活用シーン】
・オリジナルキャラクターのフィギュア化
・企業キャラクター、店舗マスコットの立体化
・展示会やイベントで使用するサンプル制作
・クリエイター作品の小ロットグッズ化
・ノベルティや記念品としての立体物制作
・アート作品やイラスト作品の立体化
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【お見積りに必要なもの】
お見積りの際は、以下の内容をご用意いただくことで、確認がスムーズになります。
1．3Dデータ、または元となる写真・イラスト
2．希望するサイズ
3．制作数量
4．希望納期
5．使用目的
6．希望する仕上げ加工
対応データ形式は、.obj＋.mtl＋テクスチャ、.ply、.wrlなどです。
データの状態や形状によっては、造形用の調整が必要になる場合があります。