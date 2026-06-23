【東京に初出店】 江戸川区に『家族葬のファミーユ北葛西ホール』オープン～船堀街道沿い・地域によりそう家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年7月1日（水）に「家族葬のファミーユ 北葛西ホール（所在地：東京都江戸川区）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352522/images/bodyimage1】
（外観イメージ）心が落ち着くナチュラル素材を使用した新ホール
「1日1組、貸切」スタイルの家族葬のファミーユが、このたび東京都内に初出店します。
新ホール「家族葬のファミーユ 北葛西ホール」は、荒川沿いに南北に走る通称「船堀街道」沿いに立地します。
最寄り駅である都営新宿線「船堀駅」周辺では、江戸川区役所新庁舎の建設計画に合わせて再開発が進み、今後ますます生活利便性の向上が期待されるエリアです。
本ホールの開業と合わせて、葛飾区内に「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール」、「家族葬のファミーユ 新小岩ホール」も同日オープン。東京都内3ホールの同時開業により、地域の皆さまへファミーユの家族葬を提供してまいります。
■「家族葬のファミーユ 北葛西ホール」概要
所在地：東京都江戸川区北葛西2丁目23-13
建物構造：鉄骨造
敷地面積：496.12m2
建築面積：150.08m2
駐車場：7台
アクセス：＜電車＞都営地下鉄新宿線「船堀駅」から徒歩約12分
東京メトロ東西線「西葛西駅」からタクシー約8分
＜ 車 ＞ 首都高中央環状線「船堀橋」出口から約6分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/tokyo/edogawaku/post-1734.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352522/images/bodyimage2】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（外観イメージ）心が落ち着くナチュラル素材を使用した新ホール
「1日1組、貸切」スタイルの家族葬のファミーユが、このたび東京都内に初出店します。
新ホール「家族葬のファミーユ 北葛西ホール」は、荒川沿いに南北に走る通称「船堀街道」沿いに立地します。
最寄り駅である都営新宿線「船堀駅」周辺では、江戸川区役所新庁舎の建設計画に合わせて再開発が進み、今後ますます生活利便性の向上が期待されるエリアです。
本ホールの開業と合わせて、葛飾区内に「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール」、「家族葬のファミーユ 新小岩ホール」も同日オープン。東京都内3ホールの同時開業により、地域の皆さまへファミーユの家族葬を提供してまいります。
■「家族葬のファミーユ 北葛西ホール」概要
所在地：東京都江戸川区北葛西2丁目23-13
建物構造：鉄骨造
敷地面積：496.12m2
建築面積：150.08m2
駐車場：7台
アクセス：＜電車＞都営地下鉄新宿線「船堀駅」から徒歩約12分
東京メトロ東西線「西葛西駅」からタクシー約8分
＜ 車 ＞ 首都高中央環状線「船堀橋」出口から約6分
施設内容：式場20席、会食室12席、遺族控室2室、導師控室、安置室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/tokyo/edogawaku/post-1734.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352522/images/bodyimage2】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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