【東京に初出店】葛飾区に『家族葬のファミーユ東四つ木ホール』オープン～京成押上線「四ツ木駅」徒歩圏内の好立地～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年7月1日（水）に「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール（所在地：東京都葛飾区）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352498/images/bodyimage1】
（ホール外観イメージ）木調エントランスがご家族を優しくお迎えする
「1日1組、貸切」スタイルの家族葬のファミーユが、このたび東京都内に初出店します。
新ホール「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール」は、葛飾区南西部の下町情緒が残るエリアに位置し、京成押上線「四ツ木駅」から徒歩圏内に立地します。
本ホールの開業と合わせて、葛飾区内に「家族葬のファミーユ 新小岩ホール」、江戸川区内に「家族葬のファミーユ 北葛西ホール」も同日オープン。東京都内3ホールの同時開業により、地域の皆さまへファミーユの家族葬を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352498/images/bodyimage2】
（地図）葛飾区内に2店舗を同時出店となる
■「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール」概要
所在地：東京都葛飾区東四つ木4丁目4-5
建物構造：鉄骨造
敷地面積：148.00m2
建築面積：352.00m2
駐車場：6台
アクセス：＜電車＞京成押上線「四ツ木駅」から徒歩約6分
＜ 車 ＞首都高速中央環状線「四つ木」出口から約4分
施設内容：式場30席、会食室16席、遺族控室、導師控室、安置施設
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/tokyo/katsushikaku/post-1732.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352498/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（ホール外観イメージ）木調エントランスがご家族を優しくお迎えする
「1日1組、貸切」スタイルの家族葬のファミーユが、このたび東京都内に初出店します。
新ホール「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール」は、葛飾区南西部の下町情緒が残るエリアに位置し、京成押上線「四ツ木駅」から徒歩圏内に立地します。
本ホールの開業と合わせて、葛飾区内に「家族葬のファミーユ 新小岩ホール」、江戸川区内に「家族葬のファミーユ 北葛西ホール」も同日オープン。東京都内3ホールの同時開業により、地域の皆さまへファミーユの家族葬を提供してまいります。
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（地図）葛飾区内に2店舗を同時出店となる
■「家族葬のファミーユ 東四つ木ホール」概要
所在地：東京都葛飾区東四つ木4丁目4-5
建物構造：鉄骨造
敷地面積：148.00m2
建築面積：352.00m2
駐車場：6台
アクセス：＜電車＞京成押上線「四ツ木駅」から徒歩約6分
＜ 車 ＞首都高速中央環状線「四つ木」出口から約4分
施設内容：式場30席、会食室16席、遺族控室、導師控室、安置施設
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/tokyo/katsushikaku/post-1732.html
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■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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