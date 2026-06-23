再生カートリッジの世界市場2026年、グローバル市場規模（一体型インクカートリッジ、分離型インクカートリッジ）・分析レポートを発表
2026年6月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「再生カートリッジの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、再生カートリッジのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
再生カートリッジ市場は、使用済みのプリンター用カートリッジを専門的に清掃し、新しいインクまたはトナーを補充し、必要に応じて部品の修理や交換を行った製品を対象とする市場です。新品カートリッジに代わる環境配慮型で費用効率の高い選択肢として利用されており、廃棄物削減や部品再利用に貢献します。
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世界の再生カートリッジ市場規模は、2024年に10億4700万米ドルと評価され、2031年には18億5300万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は8.6％です。印刷費用の削減ニーズ、環境意識の高まり、循環型経済への関心、企業の消耗品コスト抑制が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、カートリッジ部材、インク、トナー、電子部品、包装材、回収・再生工程のコストに影響する可能性があります。そのため、メーカーの価格戦略、地域別供給体制、販売経路、顧客の購買判断に関わる重要な要素となっています。
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再生カートリッジは、さまざまなプリンターモデルに対応できるよう設計され、性能を確保するための品質確認を経て出荷されます。新品純正品と比較して価格を抑えやすく、同時に使用済み部品を再利用することで環境負荷を低減できます。このため、品質を維持しながら印刷費用を削減したい企業や、環境配慮を重視する消費者に支持されています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、一体型インクカートリッジと分離型インクカートリッジに分類されています。一体型インクカートリッジは、主要部品が一体化されているため交換が簡単で、家庭用や小規模事業者向けに適しています。分離型インクカートリッジは、色ごとや機能ごとに交換できるため、使用状況に応じた費用削減が可能で、印刷量の多い利用者に適しています。
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用途別では、インクジェットプリンター、インクジェットファクス機、複合機に分類されています。インクジェットプリンター向けは、家庭、事務所、教育機関などで幅広く利用されます。インクジェットファクス機向けは、書類送受信を行う業務環境で需要があります。複合機向けは、印刷、複写、読み取り、ファクス機能をまとめて利用する企業や公共機関で採用が見込まれます。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「再生カートリッジの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、再生カートリッジのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
再生カートリッジ市場は、使用済みのプリンター用カートリッジを専門的に清掃し、新しいインクまたはトナーを補充し、必要に応じて部品の修理や交換を行った製品を対象とする市場です。新品カートリッジに代わる環境配慮型で費用効率の高い選択肢として利用されており、廃棄物削減や部品再利用に貢献します。
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世界の再生カートリッジ市場規模は、2024年に10億4700万米ドルと評価され、2031年には18億5300万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は8.6％です。印刷費用の削減ニーズ、環境意識の高まり、循環型経済への関心、企業の消耗品コスト抑制が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、カートリッジ部材、インク、トナー、電子部品、包装材、回収・再生工程のコストに影響する可能性があります。そのため、メーカーの価格戦略、地域別供給体制、販売経路、顧客の購買判断に関わる重要な要素となっています。
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再生カートリッジは、さまざまなプリンターモデルに対応できるよう設計され、性能を確保するための品質確認を経て出荷されます。新品純正品と比較して価格を抑えやすく、同時に使用済み部品を再利用することで環境負荷を低減できます。このため、品質を維持しながら印刷費用を削減したい企業や、環境配慮を重視する消費者に支持されています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、一体型インクカートリッジと分離型インクカートリッジに分類されています。一体型インクカートリッジは、主要部品が一体化されているため交換が簡単で、家庭用や小規模事業者向けに適しています。分離型インクカートリッジは、色ごとや機能ごとに交換できるため、使用状況に応じた費用削減が可能で、印刷量の多い利用者に適しています。
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用途別では、インクジェットプリンター、インクジェットファクス機、複合機に分類されています。インクジェットプリンター向けは、家庭、事務所、教育機関などで幅広く利用されます。インクジェットファクス機向けは、書類送受信を行う業務環境で需要があります。複合機向けは、印刷、複写、読み取り、ファクス機能をまとめて利用する企業や公共機関で採用が見込まれます。
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