～関西発！ 新たなるキックボクシングプロモーションが誕生！～BODYMAKERが新キックボクシング団体「GLADIATOR KICK」をサポート！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERは、このたび2026年7月20日に旗揚げされる新キックボクシング団体『GLADIATOR KICK』のメインスポンサーとしてサポートを開始いたします。
『GLADIATOR KICK』は、「首都圏至上主義を打破し、日本全国の才能あるファイターに世界へ羽ばたくチャンスを提供したい」という理念のもと誕生した新たなキックボクシング団体です。関西を拠点とするMMAプロモーション『GLADIATOR』による新たなキックボクシング団体。6月28日に10周年記念大会を控える『GLADIATOR』の櫻井雄一郎代表が会長を務める。
BODYMAKERは創業以来、格闘技・フィットネスを通じて挑戦するすべての人を応援してまいりました。競技レベルや地域に関係なく、努力を続ける選手たちが正当に評価され、活躍できる舞台が必要だと私たちは考えています。
今回の新キックボクシング団体「GLADIATOR KICK」へのサポートは、単なるスポンサー活動ではありません。
地方に眠る才能ある選手たちが大きな舞台へ挑戦する機会を増やし、日本格闘技界全体の発展につなげる取り組みであると考えています。関西から始まる新たな挑戦が、日本全国、そして世界へとつながることを期待しています。
BODYMAKERは今後も、選手・団体・ファンの皆様とともに格闘技文化の発展に貢献し、挑戦する人々を支え続けます。
「首都圏至上主義を打破し、日本全国の才能あるファイターに世界へ羽ばたくチャンスを提供したい」とテーマを掲げる『GLADIATOR KICK』。7月20日の第1回大会の対戦カードは近日発表予定となっている。
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353206/images/bodyimage1】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKERは、このたび2026年7月20日に旗揚げされる新キックボクシング団体『GLADIATOR KICK』のメインスポンサーとしてサポートを開始いたします。
『GLADIATOR KICK』は、「首都圏至上主義を打破し、日本全国の才能あるファイターに世界へ羽ばたくチャンスを提供したい」という理念のもと誕生した新たなキックボクシング団体です。関西を拠点とするMMAプロモーション『GLADIATOR』による新たなキックボクシング団体。6月28日に10周年記念大会を控える『GLADIATOR』の櫻井雄一郎代表が会長を務める。
BODYMAKERは創業以来、格闘技・フィットネスを通じて挑戦するすべての人を応援してまいりました。競技レベルや地域に関係なく、努力を続ける選手たちが正当に評価され、活躍できる舞台が必要だと私たちは考えています。
今回の新キックボクシング団体「GLADIATOR KICK」へのサポートは、単なるスポンサー活動ではありません。
地方に眠る才能ある選手たちが大きな舞台へ挑戦する機会を増やし、日本格闘技界全体の発展につなげる取り組みであると考えています。関西から始まる新たな挑戦が、日本全国、そして世界へとつながることを期待しています。
BODYMAKERは今後も、選手・団体・ファンの皆様とともに格闘技文化の発展に貢献し、挑戦する人々を支え続けます。
「首都圏至上主義を打破し、日本全国の才能あるファイターに世界へ羽ばたくチャンスを提供したい」とテーマを掲げる『GLADIATOR KICK』。7月20日の第1回大会の対戦カードは近日発表予定となっている。
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353206/images/bodyimage1】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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