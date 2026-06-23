株式会社サンクユー、BtoB-EC導入の稟議が通らない理由を解説｜経営層に伝わる説明資料の作り方とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351894/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、社内稟議が通らない理由と、経営層に伝わる説明の作り方を整理したコラム『BtoB-EC導入の稟議が通らない理由と、通る会社がやっている経営説明の作り方』を公開しました。
■ なぜBtoB-EC導入の稟議は通りにくいのか
BtoB-EC導入では、
・初期費用が高く見える
・投資対効果が分かりにくい
・現場改善の価値が伝わらない
・売上への影響を説明しづらい
といった理由から、稟議が止まるケースがあります。
特に、単なる「システム導入」として説明してしまうと、経営層にはコストとして見られやすくなります。
■ 稟議が通らない会社の共通点
本コラムでは、失敗しやすい説明として、
・機能説明が中心になっている
・現場の困りごとだけを伝えている
・削減できる工数やコストを数値化していない
・売上拡大や顧客維持への効果を示せていない
といった点を挙げています。
■ 経営層に伝えるべきポイント
重要なのは、BtoB-ECを「便利な受注システム」ではなく、
・人手不足対策
・業務効率化
・属人化解消
・顧客満足度向上
・売上機会の拡大
につながる経営施策として説明することです。
■ 稟議を通すための説明軸
コラムでは、稟議資料に入れるべき視点として、
・現状課題
・放置した場合のリスク
・導入後の改善効果
・投資回収の考え方
・段階導入によるリスク低減
を整理しています。
「いくらかかるか」だけでなく、「導入しない場合に何を失うのか」を示すことが重要です。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の稟議が通らない理由と、通る会社がやっている経営説明の作り方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-ringhi/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築だけでなく、導入前の業務整理や社内説明に必要な考え方の整理も支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・投資対効果を踏まえた導入提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入の稟議が通らない
・経営層への説明に悩んでいる
・費用対効果をうまく説明できない
・現場改善を経営課題として伝えたい
・段階導入でリスクを抑えたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、社内稟議が通らない理由と、経営層に伝わる説明の作り方を整理したコラム『BtoB-EC導入の稟議が通らない理由と、通る会社がやっている経営説明の作り方』を公開しました。
■ なぜBtoB-EC導入の稟議は通りにくいのか
BtoB-EC導入では、
・初期費用が高く見える
・投資対効果が分かりにくい
・現場改善の価値が伝わらない
・売上への影響を説明しづらい
といった理由から、稟議が止まるケースがあります。
特に、単なる「システム導入」として説明してしまうと、経営層にはコストとして見られやすくなります。
■ 稟議が通らない会社の共通点
本コラムでは、失敗しやすい説明として、
・機能説明が中心になっている
・現場の困りごとだけを伝えている
・削減できる工数やコストを数値化していない
・売上拡大や顧客維持への効果を示せていない
といった点を挙げています。
■ 経営層に伝えるべきポイント
重要なのは、BtoB-ECを「便利な受注システム」ではなく、
・人手不足対策
・業務効率化
・属人化解消
・顧客満足度向上
・売上機会の拡大
につながる経営施策として説明することです。
■ 稟議を通すための説明軸
コラムでは、稟議資料に入れるべき視点として、
・現状課題
・放置した場合のリスク
・導入後の改善効果
・投資回収の考え方
・段階導入によるリスク低減
を整理しています。
「いくらかかるか」だけでなく、「導入しない場合に何を失うのか」を示すことが重要です。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の稟議が通らない理由と、通る会社がやっている経営説明の作り方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-ringhi/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築だけでなく、導入前の業務整理や社内説明に必要な考え方の整理も支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・投資対効果を踏まえた導入提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入の稟議が通らない
・経営層への説明に悩んでいる
・費用対効果をうまく説明できない
・現場改善を経営課題として伝えたい
・段階導入でリスクを抑えたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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