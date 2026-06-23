日本貨物保険市場 2035年に69億9,071万米ドルCAGR4.00%予測、海上・航空貨物リスク管理とデジタル保険需要の拡大が成長を牽引

日本貨物保険市場 2035年に69億9,071万米ドルCAGR4.00%予測、海上・航空貨物リスク管理とデジタル保険需要の拡大が成長を牽引