リードスピーカー・ジャパン、Excelによる取引先・製品管理業務に「SMART DATA COLLECTOR」を採用
株式会社KUIX(本社：東京都品川区、代表取締役：小竹 三郎)は、Excel業務の改善に特化したクラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」(以下「スマコレ」)をリードスピーカー・ジャパン株式会社様にご採用いただきました。
【事例ページ】
https://www.home.smart-data-collector.com/readspeaker-japan/contact?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=PR_20260623
SMART DATA COLLECTOR
■導入の背景：Excelの限界による「動作の重さ」と「転記の煩雑さ」が課題に
リードスピーカー・ジャパンの営業部門では、顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務において、Excelを高度に活用していました。
しかし、長年の運用により以下のような課題に直面していました。
1. ファイル容量の肥大化と動作ストレス
過去の膨大なデータを管理し、マスタシートから複雑な関数式で各ファイルを参照する仕組みのため、データ容量が重くなり、ファイルを開く・更新するといった動作自体が大きな負担となっていました。
2. 転記作業の属人化とミスのリスク
シート間での頻繁なデータ転記や、直接入力の工程が多く、作業の煩雑さと入力ミスのリカバリーの難しさが課題となっていました。
これらの課題を解決し、「Excelの使い勝手を変えずに、データの管理基盤だけを強化したい」というニーズから、スマコレの導入が決定しました。
■スマコレによる解決策と導入効果
スマコレの導入により、マスタ情報をクラウド上のデータベースで一元管理する体制へ移行しました。これにより、以下の効果を実現しています。
1. データ軽量化と動作の高速化
従来Excel内に保持していたマスタ情報をスマコレ上で管理することで、各担当者が必要なデータのみを取得・更新できる運用へ変更。これにより、Excelファイルの肥大化を抑制し、ファイル操作時の負荷軽減につながりました。
2. 転記作業の自動化・簡略化
Excelアドインを通じてワンクリックでデータのアップロード・取得が可能になり、手作業による転記作業を排除しました。
3. 既存Excel資産の継続活用
これまで利用していたExcelのフォーマットや関数をそのまま活用できるため、現場の運用を変えることなくスムーズな移行を実現しました。
簡易フロー図
【お客様の声】
以下のようなお声をいただいております。
「Excelの仕様をそのまま継続して使うことができ、違和感がないのがありがたいです。
これまで手作業で行っていた転記作業を減らせたことで、確認や修正にかかる負担も軽減されました。」
■SMART DATA COLLECTOR(スマコレ)とは
スマコレは、Excel業務の改善に特化したクラウド型のWEBデータベースサービスです。
Excelが苦手とするデータ収集や蓄積の役割を補助することで、普段お使いのExcelをそのままに業務を効率化できます。
スマコレでできること
・活Excel！
業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けることができます。
・ノーコーディングツール！
設定においてプログラムは不要！複雑なシステム開発がなく簡単に利用できます。
・Excelデータを簡単にデータベース化！
データ収集はワンクリックで完了。データベースで大量データを一元管理できます。
スマコレ概要
■株式会社KUIX 概要
当社は「デジタルの力、特にデータの力で、あらゆる企業の変革を支援する」ことを目的として2020年に創業しました。DXコンサルティング・SI事業と、スマコレをはじめとする自社サービス事業の2軸で、お客様のデータ活用と業務効率化をトータルでサポートするソリューションベンダーです。
会社名 ： 株式会社KUIX
所在地 ： 東京都品川区西五反田1丁目4-8 409号室
代表者 ： 代表取締役社長 小竹 三郎
設立 ： 2020年10月2日
URL ： https://www.kuix.co.jp/
事業内容： デジタル活用コンサルティング、システムインテグレーション、ITプロダクト・サービス開発
【スマコレに関するお問い合わせ先】
株式会社KUIX SMART DATA COLLECTOR営業担当
e-mail： smacolle_sales@kuix.co.jp