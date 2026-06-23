データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、日々の健康行動が価値になるWeb3プロジェクト「WellthVerse」において、2026年6月末よりアプリの「Closed βテスト」を開始することをお知らせいたします。なお、正式版アプリのサービス提供開始時期は未定(詳細が決まり次第、後日発表)となります。

本テストに伴うテスター募集は「WellthVerse公式Discord」にて開始しており、当選された方には、一部機能を先行体験いただくためのデバイスとして、当社の次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」を提供いたします。





WellthVerse Closed β テスター募集開始





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260623.html









■ Closed βテスト実施の背景と目的

当社はこれまで、「Re・De Ring Gen2」が持つ睡眠・活動データと、Web3プロジェクト「WellthVerse」等との連携を視野に入れ、「日々の健康行動が価値になる」新たな生活インフラの構築を推進してまいりました。





今後の正式版アプリのリリースに向けた重要なステップとして、2026年6月末より、開発中の新作アプリをいち早くプレイ・検証していただくためのClosed βテストを実施いたします。日頃からコミュニティを支えてくださっているメンバーの皆様に先行して体験いただき、本テストを通じて得られたフィードバックを元に、さらなる品質向上や機能改善に向けた開発を進めてまいります。









■ Closed βテスト 募集概要

＜募集状況＞

WellthVerse公式Discordサーバー内にて、先行して募集を開始しております。専用のチャンネルより必要事項をご記入の上、ご応募ください。





WellthVerse公式Discord： https://discord.com/invite/FmYWMP8ECZ





＜Closed βテスト 提供開始時期＞

2026年6月末より

※正式版アプリのサービス提供開始時期は未定(もう少し先になる予定)です。本テストの状況を踏まえ、追ってご案内いたします。





＜募集条件＞

・Closed β版アプリをご使用いただき、週1回のアンケートにお答えいただける方

・対応OS：iOS 15以降、またはAndroid 8以降の端末をお持ちの方

・15歳未満の場合、保護者の同意を得て応募できる方





＜当選特典＞

テスターに当選された方には、一部機能を先行して体験いただくため、「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」を発送・ご提供いたします。





＜スケジュールについて＞

募集締め切りや結果発表などの詳細なスケジュール、および応募方法については、WellthVerse公式Discordサーバー内にて随時アナウンスいたします。









■ テスト参加に関する注意事項

＜抽選について＞

想定よりも多くのご応募をいただいた場合は、抽選にてテスターを決定させていただきます。当選された方には、Discordサーバー内の個別問い合わせ窓口(チケット)にてお知らせいたします。





＜守秘義務について＞

本テストで知り得た情報(スクリーンショット、動画、テキスト、仕様、不具合など)は機密情報となります。これらをX(旧Twitter)、ブログ、その他SNSや外部の掲示板などへ公開・投稿することは固く禁止しております。





＜アプリ・データについて＞

・本テスト用の各アプリは、製品版とは別にClosed β版アプリをインストールして「Re・De Ring Gen2」と連携しご利用いただく必要があります。

・Closed β版の検証中につき、予期しない不具合によりデータが消失する可能性があります。

・Closed β中に蓄積したWellthVerseのデータは、テスト終了後にリセット(消去)される可能性があります。









■ WellthVerseロードマップ(2026年6月更新版)





WellthVerse プロジェクトロードマップ(2026年6月更新版)(※4)





■今後の展開

更新されたロードマップに基づき、アプリ開発およびパートナーシップの拡大を進めてまいります。最新情報は公式サイトおよびコミュニティにて随時発表いたします。





ティザーサイト

https://www.wellthverse.com/

Discordコミュニティ

https://discord.gg/FmYWMP8ECZ

公式X(旧Twitter)

https://x.com/wellth_verse









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

健康は、これまで“管理するもの”でした。私たちはそれを、“続けたくなる体験”へ変えていきたいと考えています。

私たちピクセラは、「データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる」という考えのもと、日々の生活に寄り添うプロダクトとサービスの開発を進めてまいりました。

WellthVerseは、歩く、眠る、整えるといった日常の健康行動を、単なる記録にとどめるのではなく、自分自身の状態を知り、より良い行動へつなげていくための新しい体験へと変えていくプロジェクトです。

Web3という技術は、目的ではなく手段です。私たちが目指しているのは、日々のウェルネスデータや健康行動が、本人にとってより意味のある形で還元され、暮らしの中で自然に続けたくなる仕組みをつくることです。

今回のクローズドβテストは、その第一歩となります。まずは公式Discordコミュニティの皆様とともに、実際の利用体験を通じてアプリの品質や機能を磨き込み、正式版に向けた完成度を高めてまいります。

また、「Re・De Ring Gen2」との連携により、睡眠や活動データを活用した新しいウェルネス体験の可能性を検証していきます。デバイス、アプリ、コミュニティ、インセンティブが一体となることで、これまでにない生活体験を生み出せると考えています。

WellthVerseを通じて、健康行動がもっと楽しく、もっと続きやすく、そして一人ひとりの暮らしに前向きな変化をもたらすものになるよう、引き続き開発を進めてまいります。





社長サイン





■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年3月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※1 Web3：ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代の分散型インターネットの概念。データの分散管理により、特定のプラットフォームへの依存をなくすことを目指す。

※2 NFT(非代替性トークン)：ブロックチェーン上で発行される、偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ。

※3 IEO(Initial Exchange Offering)：暗号資産交換業者(取引所)が主体となって行うプロジェクトの資金調達支援。

※4 本ロードマップは、開発状況・市場環境・パートナーシップの進展に応じて変更される可能性があります。

最新情報は公式サイトや公式コミュニティで適宜発表いたします。

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本リリースに記載された内容は、2026年6月23日の情報です。今後予告なく変更となる場合があります。