雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）と、株式会社雪印パーラー（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：森 隆志）は、一般社団法人日本記念日協会認定の「雪印北海道バターの日」である2026年7月25日（土）11時に、札幌市中央区の「赤れんが テラス」内に、バター専門カフェ「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ（ザ バター）」をオープンいたします。

「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ」では、店内工房で製造するバターを生かしたメニューを提供し、作りたてのバターならではの豊かな風味とおいしさをお届けします。同店は、雪印メグミルクがプロデュースし、北海道・札幌で長年にわたり喫茶・飲食事業を展開してきた雪印パーラーが運営する、雪印メグミルクグループ初のバター専門カフェです。 「雪印北海道バターの日」は、雪印メグミルクグループの前身のひとつである北海道製酪販売組合が1925年7月25日に初めてバターを製造したことにちなみ、雪印メグミルクグループの創業100周年を記念して2025年に制定しました。

■プロデュースの背景

雪印メグミルクは、約100年前に北海道で始めたバターづくりの歴史と技術を受け継ぎ、バターの魅力をより多くのお客様に体験していただける場を創出したいと考えてまいりました。 その想いのもと、作りたてのバターならではの風味や口どけをお楽しみいただける新業態店舗「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ」をプロデュースいたしました。 雪印メグミルクグループは、創業の地である北海道から、バターの新たな魅力と楽しみ方をお届けしてまいります。

■店内工房で生まれる「作りたてバター」のおいしさ

ガラス張りの店内工房には、雪印メグミルクグループが100年にわたり培ってきた知見とノウハウを生かし、店舗内工房専用機として新たに開発したバター製造機「バターチャーン」を設置。その場で工場直送の生クリームがバターへと変わります。 製造から24時間以内に提供する「作りたてバター」は、フレッシュなミルクの風味と、なめらかな口どけが特長です。

■「作りたてバター」を使ったメニュー

温かいパンに「作りたてバター」を贅沢にのせ、芳醇な香りと口どけを楽しめるバタートーストやフレンチトーストなど、バターのおいしさを存分に味わえるメニューをご用意しています。また、北海道産じゃがいものおいしさに、「作りたてバター」の豊かな風味が溶け合うフライドポテトは、テイクアウトでお楽しみいただけます。

■ブランドデザイン

店舗名「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ」には、100年にわたりバターづくりを続けてきた当社グループの誇りと、私たちだからこそ提案できる「新しいバターの価値」を届けたいという決意を込めました。 シンボルマークは、昔ながらの手回し式のバターチャーンをモチーフにし、当社グループが受け継いできたバターづくりの歴史と、店内工房で生まれる「作りたてバター」のおいしさを表現しています。 ロゴタイプには、店舗名「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ」とともに、「Produced by MEGMILK SNOW BRAND」の文字をあしらっています。この「Produced by MEGMILK SNOW BRAND」の表記には、これまで培ってきた品質と技術、そして酪農とともに歩んできた歴史を背景に、バターの新たな価値をお届けしていく想いを込めています。

■店舗概要

・店舗名：ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ（ザ バター） ・所在地：札幌市中央区北2条西4丁目1番地 赤れんが テラス 1F ・営業時間（予定）：8：00～19：00 ・店舗運営：株式会社雪印パーラー（プロデュース：雪印メグミルク株式会社） ・公式アカウント（Instagram）：https://www.instagram.com/the_butter_0725/?hl=ja