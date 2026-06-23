Cision、PRチームが報道を行動へとつなげることを支援するAI Coverage AnalysisをCisionOneに導入





AI Coverage Analysisは、広報担当者がメディア報道の背後にあるストーリーを理解し、主要な論調を明らかにし、次に取るべき行動を見極めるのに役立ちます。

シカゴ, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- 消費者・メディアインテリジェンス分野の世界的リーダーであるCisionは本日、受賞歴のあるCisionOneプラットフォームの新機能「AI Coverage Analysis」の提供開始を発表しました。



AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage.



PRワークフローに直接組み込まれたAI Coverage Analysisは、広報チームが、自社に関するメディア報道の意味、浮上している論調、次に取るべき行動を迅速に理解できるよう支援します。この機能は、報道全体に共通する主要テーマを明らかにし、次のステップに向けた個別の提案を提供します。また、チーム固有の目標に照らして分析を位置づけることで、レポート作成から提言へとより迅速に移行できるよう支援します。

今回の提供開始は、PRチームにとって重要な時期に実現しました。広報担当者は、メディアでの言及や感情分析レポートから、ソーシャルメディア上の会話、速報、競合他社の動向に至るまで、かつてないほど多くのシグナルを管理しています。しかし、データが増えても、必ずしも状況がより明確になるわけではありません。多くのチームは、今も同じ問いに直面しています。こうした一連の報道は実際には何を意味し、私たちは次に何をすべきなのでしょうか。

AIを活用した要約機能により、大量の情報を処理しやすくなった一方で、多くのツールが提供する出力結果は、実際の意思決定の指針となるには、依然として範囲が広すぎたり、一般的すぎたりします。AI Coverage Analysisは、単に包括的であるだけでなく、特定の優先事項に関連する知見を明らかにすることで、このギャップに対応します。

一方、Cisionの「2026年版Inside PR Report」によると、今年、PRチームは予算が縮小し、リソースが減少する中でも、より高い成果を上げることを求められるプレッシャーが強まっています。AI Coverage Analysisは、チームが手作業で報道を解釈するのに費やす時間を削減し、レポート作成から提言へとより迅速に移行できるようにすることで、この課題に対応します。

「PRチームはかつてないほど多くのデータにアクセスできるようになっていますが、明確な解釈を伴わないデータは、かえってノイズを増やすだけです」と、Cisionの最高マーケティング責任者（CMO）であるAmy Jones氏は述べています。「AI Coverage Analysisは、チームが自社に関する報道の背後にあるストーリーを理解し、重要な論調を特定し、より自信を持って行動できるよう支援します。これは、広報担当者が情報の解読に費やす時間を減らし、事業への助言に費やす時間を増やせるよう支援するものです。」

AI Coverage Analysisを利用すれば、ユーザーは選択したトピック、ブランド、キャンペーン、または競合他社に関する報道を確認し、その報道や議論を形づくっている主要な論調、テーマ、要因を素早く把握できます。そのうえでこの機能は、特定の目標や優先順位に合わせた推奨事項を提供し、チームがどこで対応すべきか、何を強調すべきか、どこで追加対応が必要かを判断できるよう支援します。

AI Coverage Analysisは、現代のPRチームが以下を実現できるよう支援することを目的としています。

・メディア報道の背後にある全体像を理解する

・ブランド、クライアント、競合他社を巡る主要な論調を即座に明らかにする

・情報過多を重要な知見と自信ある行動へと転換する

・データの報告から、次に取るべき行動に関する助言へと移行する

CisionのAI進化における重要な節目

AI Coverage Analysisの提供開始は、AIを活用したコミュニケーションワークフローに対するCisionの継続的な投資の一環です。CisionOneは、モニタリング、分析、レポート作成、アクションを1つのプラットフォームに集約することで、PRおよびコミュニケーションチームが重要なシグナルの意味を理解し、より確信を持って行動できるよう支援します。

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Cisionについて

Cisionは、消費者・メディアインテリジェンス、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションの世界的リーダーです。当社は、PR、コーポレートコミュニケーション、マーケティング、ソーシャルメディアのプロフェッショナルに対し、今日のデータ主導の世界で優れた成果を上げるために必要なツールを提供しています。当社の深い専門知識、独自のデータパートナーシップ、CisionOne、Brandwatch、Trajaan、PR Newswireなどの受賞歴のある製品により、Fortune 500企業の84%を含む75,000社以上の企業や組織は、自社にとって最も重要なオーディエンスを把握し、そのオーディエンスに自社を認知してもらい、相手を理解し、相手に理解されることができます。

メディア連絡先：

Cision広報

CisionPR@cision.com



AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com